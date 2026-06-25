गंगा में नाव पर शराब-नॉनवेज पार्टी का मामला गरमाया, 5 आरोपियों को कोर्ट ने दी 2 दिन में जमानत

वाराणसी के गंगा नदी में बीते दिनों नॉन वेज शराब का सेवन करने से जुड़े अलग-अलग वीडियो सामने आ चुके हैं. इसी बीच एक वीडियो मार्च महीने का सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा, जिसमें मान मंदिर घाट पर गंगा नदी में खड़ी एक नाव पर कुछ लोग नॉनवेज बनाते नजर आ रहे थे . इसके अलावा शराब का भी सेवन कर रहे थे .अब इस पर उन्हें अदालत से राहत मिल गई है.

आरोपियों को वाराणसी कोर्ट ने दी 2 दिन में जमानत

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के दशास्वमेध थाना अंतर्गत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इन पर आरोप था कि यह नियमों का उल्लंघन करते हुए वाराणसी के गंगा घाट के निकट नाव पर शराब का सेवन कर रहे थे, इसके अलावा नॉनवेज बना रहे थे. अब इस मामले में वाराणसी कोर्ट नें प्रत्येक आरोपी को 20 हजार रुपये की दो-दो जमानतें और व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने के बाद दो दिन के अंदर ही जमानत दे दी है. यह सभी आरोपी वाराणसी के अलग-अलग क्षेत्र में रहने वाले हैं, वायरल वीडियो इसी साल मार्च महीने का बताया जा रहा है.

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कोर्ट से राहत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

बीते दो दिनों से यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. हालांकि इस मामले में बहस तब और तेज हो गई जब इन आरोपियों को वाराणसी कोर्ट से राहत मिली. जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा कि जब इफ्तार पार्टी के दौरान गंगा नदी में नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया था तो विषय हाई कोर्ट तक पहुंचा था , लेकिन इस मामले में दो दिन के अंदर ही आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल गई.

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