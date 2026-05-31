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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडTMC के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार, जबरन वसूली के मामले में चल रहे थे फरार

TMC के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार, जबरन वसूली के मामले में चल रहे थे फरार

UP News: पूर्व TMC विधायक खोकन दास को जबरन वसूली मामले में हंडिया टोल से गिरफ्तार किया गया. बंगाल पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ा. आज रिमांड पर बंगाल ले जाने की तैयारी है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 31 May 2026 03:23 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चित नाम खोकन दास को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है. पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम ने प्रयागराज की हंडिया थाना पुलिस की मदद से उन्हें हांडिया टोल प्लाजा से शनिवार को गिरफ्तार किया. 

जबरन वसूली समेत कई गंभीर आरोप

खोकन दास पश्चिम बंगाल की वर्धमान दक्षिण विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं. वह 2021 में इस सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनके खिलाफ जबरन वसूली, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. प्रयागराज पुलिस के अनुसार, बंगाल पुलिस को सूचना मिली थी कि खोकन दास प्रयागराज के इलाके में छिपे हुए हैं. हंडिया थाना पुलिस की मदद से उनकी टीम ने हांडिया टोल पर उन्हें पकड़ लिया. 

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रिमांड पर बंगाल ले जाएगी पुलिस

डीसीपी गंगानगर जोन कुलदीप सिंह गुनावत ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पश्चिम बंगाल पुलिस आज उन्हें डिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता ले जाया जाएगा. 

बता दें कि खोकन दास तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे हैं और पार्टी के जिलास्तरीय पदों पर भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं. उनकी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में पोस्ट-पोल राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी मानी जा रही है. प्रयागराज पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है. इस गिरफ्तारी से पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच नए सियासी आरोप-प्रत्यारोप की शुरुआत हो सकती है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 31 May 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Praygraj News Tmc Mla Khokan Das Arrest
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