TMC के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार, जबरन वसूली के मामले में चल रहे थे फरार

पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चित नाम खोकन दास को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है. पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम ने प्रयागराज की हंडिया थाना पुलिस की मदद से उन्हें हांडिया टोल प्लाजा से शनिवार को गिरफ्तार किया.

जबरन वसूली समेत कई गंभीर आरोप

खोकन दास पश्चिम बंगाल की वर्धमान दक्षिण विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं. वह 2021 में इस सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनके खिलाफ जबरन वसूली, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. प्रयागराज पुलिस के अनुसार, बंगाल पुलिस को सूचना मिली थी कि खोकन दास प्रयागराज के इलाके में छिपे हुए हैं. हंडिया थाना पुलिस की मदद से उनकी टीम ने हांडिया टोल पर उन्हें पकड़ लिया.

अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी के एक और करीबी पर भीड़ ने किया अटैक, सामने आया हमले का वीडियो

रिमांड पर बंगाल ले जाएगी पुलिस

डीसीपी गंगानगर जोन कुलदीप सिंह गुनावत ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पश्चिम बंगाल पुलिस आज उन्हें डिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता ले जाया जाएगा.

बता दें कि खोकन दास तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे हैं और पार्टी के जिलास्तरीय पदों पर भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं. उनकी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में पोस्ट-पोल राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी मानी जा रही है. प्रयागराज पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है. इस गिरफ्तारी से पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच नए सियासी आरोप-प्रत्यारोप की शुरुआत हो सकती है.

'अगर BJP को सपोर्ट करो तो देशभक्त, नहीं तो...', अटैक के बाद अभिषेक बनर्जी की पहली पोस्ट, राहुल गांधी को कहा- Thank You