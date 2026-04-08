भीलवाड़ा में पत्नी ने अश्लील वीडियो बनाकर पति को फंसाने की रची साजिश, उल्टी पड़ी चाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

कहते हैं प्यार को पाने के लिए इश्क में लोग कई हदें पार कर जाते हैं. कई बार प्रेम में लोग अपनी इच्छाओं और भावनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि लह सारे बंधन और हदों को पार करने से भी नहीं झीझकते. कई बार कई प्रेमी इसमें असफल हो जाते हैं. एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमिका ने शादी के बाद भी अपने प्रेम को जीवित रखने और उसे जीवन साथी बनाने के लिए खतरनाक साजिश रची.

उसने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए साजिश के तहत उसने खुद का अश्लील वीडियो बनाकर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल कर दी, लेकिन पति की सतर्कता और साइबर स्पेशल टास्क टीम ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और महिला के खिलाफ ही आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया.

यह मामला राजस्थान के टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है. इस मामले ने रिश्तों की पवित्रता और कानून के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति को ब्लैकमेल करने और उससे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रची, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई.

महिला ने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर खुद का ही अश्लील वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ताकि सारा इल्जाम पति पर मढ़ा जा सके. इसके बाद पति से ही रुपए ऐंठ कर उसे सलाखों के पीछे भेजकर प्रेमी के साथ जीने की तैयारी में थी.

खुद बनी शिकार, पति को बनाया 'विलेन'

गांधी नगर पुलिस के अनुसार, पीड़ित पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 20 मार्च 2026 की रात को एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी पत्नी का 'बाथरूम वीडियो' वायरल किया गया. साजिश इतनी गहरी थी कि इंटरनेट पर यह प्रचारित किया गया कि यह शर्मनाक हरकत उसके पति ने ही की है. मकसद साफ था कि पति को कानूनी शिकंजे में फंसाकर उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए और फिर वह प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके.

जब वीडियो वायरल हुआ, तो पति और उसके परिजन घबरा गए और विवाहिता को साथ लेकर रिपोर्ट लिखवाने गांधीनगर थाने पहुंचे. थाने में पति ने आशंका जताई कि इस घिनौनी हरकत के पीछे उसकी पत्नी का प्रेमी और उसके साथी हो सकते हैं. यह सुनते ही पत्नी पुलिस के सामने ही भड़क गई और रोते हुए पति पर ही आरोप जड़ दिए.

पति की सतर्कता और पत्नी के प्रेमी की वार्ता पुलिस को दिखाई

2022 में वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद भी पत्नी की हरकतें पति को संदिग्ध लगते थे. शंका होने पर उसने उस पर निगरानी रखते हुए सबूत इक्कठे कर लिए थे. पत्नी ने जैसे ही अपने पति पर बाथरूम न्यूड वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की तब उसके पति ने मौके पर छक्का मारा.

उसने अपने मोबाईल में पत्नी के काले कारनामे का 'ब्रह्मास्त्र' तैयार रखा था. उसने पुलिस को पत्नी और उसके प्रेमी के बीच हुई सोशल मीडिया चैटिंग के सबूत दिखा दिए. इसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रेमी को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरी कहानी की परतें ताश के पत्तों की तरह खुल कर सामने आ गईं. प्रेमी ने खुद को बचाने के लिए पूरी साजिश से पर्दा उठाते हुए सच उगल दिया और कहा कि यह महिला उसे भी इस दलदल में घसीटना चाहती है.

फर्जी आईडी और प्रेमी की सिम से वायरल वीडियो

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में साइबर टीम ने जब सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पता चला कि युवती के प्रेमी ने ही उसे सिम उपलब्ध कराई थी. एक भ्रामक और गलत नाम से आईडी बनाई गई, जिससे खुद का ही न्यूड वीडियो अपलोड किया गया. इससे पहले भी ससुराल पक्ष ने पति के खिलाफ ज्वेलरी हड़पने का मामला दर्ज कराया था, जो इसी बड़ी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है.

एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि यह अश्लील वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने का गंभीर प्रकरण है. फिलहाल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. मामला अभी शुरुआती स्तर पर है, जल्द ही सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि कैसे निजी स्वार्थ के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की जा सकती है.

परिवारजनों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई सुरक्षा की गुहार

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भीलवाड़ा पर पति के परिजनों के साथ सैकड़ों लोगों ने इक्कठे हुए और महिला के खिलाफ लिखित में ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग की. इसमें बताया गया कि पीहर पक्ष और महिला द्वारा पति पर अवैध और गलत मामलों में मुकदमा दर्ज करवाया और धमकियों भरे कॉल किए गए. इस ज्ञापन में देश में शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने पति की निर्मम हत्याओं के खौफनाक मामलों का हवाला दिया गया और बताया कि कैसे ऐसे मामलों से उनमें डर और दहशत का माहौल बना हुआ है.