राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए होगी कांटे की टक्कर! हो गया तारीखों का ऐलान

राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने 22 मई को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. राज्य की इन तीन सीटों का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है. इनमें भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल खत्म हो रहा है.

मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए बीजेपी दो सीटों पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस अपनी एक सीट बचाने की रणनीति पर काम कर रही है.

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी. उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी, जबकि 11 जून नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी. मतदान 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी.

राजस्थान विधानसभा का संख्या बल क्या है?

राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में बीजेपी के पास 118 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 67 विधायक हैं. इसके अलावा BAP के 4, BSP के 2, 8 निर्दलीय और RLD का 1 विधायक है. इसी संख्या बल के आधार पर बीजेपी दो सीटों पर बढ़त में दिखाई दे रही है.

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