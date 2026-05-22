हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Rajya Sabha Election 2026: राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए होगी कांटे की टक्कर! हो गया तारीखों का ऐलान

Rajasthan Rajya Sabha Election 2026: राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए होगी कांटे की टक्कर! हो गया तारीखों का ऐलान

Rajasthan Rajya Sabha Election 2026: राजस्थान की राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है. बीजेपी के राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू समेत कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल खत्म हो रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 22 May 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने 22 मई को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. राज्य की इन तीन सीटों का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है. इनमें भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल खत्म हो रहा है.

मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए बीजेपी दो सीटों पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस अपनी एक सीट बचाने की रणनीति पर काम कर रही है.

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी. उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी, जबकि 11 जून नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी. मतदान 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी.

राजस्थान विधानसभा का संख्या बल क्या है?

राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में बीजेपी के पास 118 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 67 विधायक हैं. इसके अलावा BAP के 4, BSP के 2, 8 निर्दलीय और RLD का 1 विधायक है. इसी संख्या बल के आधार पर बीजेपी दो सीटों पर बढ़त में दिखाई दे रही है.

कोटा में खुले नाले में गिरकर रिटायर्ड प्रिंसिपल की दर्दनाक मौत, घरवाले रातभर करते रहे फोन

Published at : 22 May 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
BJP Congress Rajasthan Politics Rajasthan News Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan Rajya Sabha Election 2026: राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए होगी कांटे की टक्कर! हो गया तारीखों का ऐलान
राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए होगी कांटे की टक्कर! हो गया तारीखों का ऐलान
राजस्थान
कोटा में खुले नाले में गिरकर रिटायर्ड प्रिंसिपल की दर्दनाक मौत, घरवाले रातभर करते रहे फोन
कोटा में खुले नाले में गिरकर रिटायर्ड प्रिंसिपल की दर्दनाक मौत, घरवाले रातभर करते रहे फोन
राजस्थान
Sirohi News: सिरोही में गलत इंजेक्शन से मासूम की मौत, परिजनों का हंगामा, प्राइवेट अस्पताल सील
सिरोही में गलत इंजेक्शन से मासूम की मौत, परिजनों का हंगामा, प्राइवेट अस्पताल सील
राजस्थान
Sirohi News: सिरोही में मौत का तांडव, ट्रेलर ने 3 युवकों को रौंदा, 2 दिन बाद थी एक की शादी
सिरोही में मौत का तांडव, ट्रेलर ने 3 युवकों को रौंदा, 2 दिन बाद थी एक की शादी
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
बिहार
नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'
नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'
इंडिया
बांग्लादेश जा रहे PM मोदी के 'दूत', आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से की मीटिंग, जानें क्या है इंडिया का प्लान
बांग्लादेश जा रहे PM मोदी के 'दूत', आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से की मीटिंग, जानें क्या है इंडिया का प्लान
स्पोर्ट्स
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
मूवी रिव्यू
Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस
चांद मेरा दिल रिव्यू: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोर, लक्ष्य-अनन्या की कमाल की परफॉर्मेंस
मध्य प्रदेश
जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज
जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
टेक्नोलॉजी
Tips for AC Buying: बाजार में बिक रहे कितने तरह के AC, कैसे समझें आपके लिए कौन-सा परफेक्ट?
बाजार में बिक रहे कितने तरह के AC, कैसे समझें आपके लिए कौन-सा परफेक्ट?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget