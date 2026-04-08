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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: महिला होमगार्ड निकली ड्रग्स रैकेट की मास्टरमाइंड, युवाओं को प्रेमजाल में फंसाकर करवाती थी सप्लाई

जयपुर: महिला होमगार्ड निकली ड्रग्स रैकेट की मास्टरमाइंड, युवाओं को प्रेमजाल में फंसाकर करवाती थी सप्लाई

Jaipur News in Hindi: महिला तस्कर खोराबीसल स्थित अपने घर से नशे की तस्करी का नेटवर्क संचालित कर रही थी. वहीं, दूसरे आरोपी की पहचान झोटवाड़ा निवासी सिकंदर खान के रूप में हुई है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 08 Apr 2026 07:57 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. यहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह सफलता मिली है. शास्त्री नगर थाना पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए महिला होमगार्ड और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई को 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के तहत अंजाम दिया गया. गिरफ्तार महिला तस्कर मीनू गुप्ता होमगार्ड में कार्यरत है. वह एक आईएएस अधिकारी के बंगले पर ड्यूटी के लिए तैनात थी.

महिला तस्कर खोराबीसल स्थित अपने घर से नशे की तस्करी का नेटवर्क संचालित कर रही थी. वहीं, दूसरे आरोपी की पहचान झोटवाड़ा निवासी सिकंदर खान के रूप में हुई है. डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि आरोपियों के पास से कुल 150 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन), करीब 1.987 किलो गांजा और एक स्कूटी बरामद की गई है, जिसका इस्तेमाल नशे की सप्लाई में किया जा रहा था.  जांच में सामने आया है कि मीनू गुप्ता युवकों को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उन्हें ड्रग पैडलर बनाती थी.

कैसे आए पकड़ में?

वह नए लड़कों को पुलिस से बचने के तरीके भी सिखाती थी और अपनी कथित पहुंच का रौब दिखाकर उन्हें इस अवैध रैकेट में शामिल करती थी. नॉर्थ जयपुर के डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि यह गैंग स्कूल-कॉलेज, कैफे और शहर के पॉश इलाकों में नशे की सप्लाई करता था. आरोपी सीकर से नशा मंगवाते थे और फिर अपने नेटवर्क के जरिए शहरभर में वितरित करते थे.

नए युवाओं को शामिल करके इस कारोबार को तेजी से फैलाया जा रहा था. इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए शास्त्री नगर, संजय सर्किल और रामगंज थानों की संयुक्त टीम ने अंडरकवर ऑपरेशन चलाया. पुलिस टीम ने होटल, चाय की दुकानों, कैफे और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास खुफिया जानकारी जुटाई और इसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

सिकंदर खान को अंबाबाड़ी क्षेत्र में द्रव्यवती नदी के पास से गिरफ्तार किया गया. उसके पास से 25 ग्राम एमडी बरामद की गई. वहीं, सीआई दिलीप सिंह ने खोरा बीसल इलाके से मीनू गुप्ता को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 125 ग्राम एमडी और करीब 2 किलो गांजा बरामद हुआ. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और सप्लाई चैन की जांच में जुटी हुई है.

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Published at : 08 Apr 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Drug Racket Jaipur Police Rajasthan Crime RAJASTHAN JAIPUR
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