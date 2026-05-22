कोटा में खुले नाले में गिरकर रिटायर्ड प्रिंसिपल की दर्दनाक मौत, घरवाले रातभर करते रहे फोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की.

राजस्थान के कोटा शहर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां 2 महीने पहले ही रिटार्यड हुए प्रिंसिपल की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई है. इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है. दरअसल, शहर के बोरखेड़ा इलाके में नाले और नहर पर पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन इस दौरान सावधानी नहीं बरती गई और बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई और न ही कोई सूचना बोर्ड लगाया गया, जिससे यह हादसा हुआ है.

यह मामला कोटा शहर के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां हादसे में एक रिटायर्ड टीचर की मौत हुई है. मृतक की पहचान अनंतपुरा इलाके के सुभाष नगर निवासी 60 वर्षीय रामेश्वर रावल के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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कैसे हुआ हादसा?

यहां बुधवार रात को रिटायर्ड प्रिंसिपल रामेश्वर रावल जब अपनी बाइक से आ रहे थे तब यह हादसा हुआ. अंधेरे में उन्हें बोरखेड़ा थेकड़ा लिंक रोड पर स्थित नाला नहीं दिखाई दिया और वो बाइक समेत नाले में जा गिरे. रात भर उनके घरवाले उन्हें फोन करते रहे, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था. जब सुबह करीब 10 बजे निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों ने बाइक को नाले में देखा, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद बोरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक हटाया तो उसके नीचे से टीचर का शव बरामद हुआ. शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

बोरखेड़ा थाना के हेड कांस्टेबल धर्मवीर सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल नाले में गिरी हुई है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को बाहर निकाला गया. इसी दौरान नाले से एक शव भी बरामद हुआ. पुलिस के अनुसार रामेश्वर रावत बुधवार को अपने घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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