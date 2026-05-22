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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: इंदिरा गांधी नहर का पानी तय समय से पहले पहुंचा जोधपुर, अधिकारियों ने खुशी में की पूजा-अर्चना

Jodhpur News: इंदिरा गांधी नहर का पानी तय समय से पहले पहुंचा जोधपुर, अधिकारियों ने खुशी में की पूजा-अर्चना

Jodhpur News In Hindi: भीषण गर्मी में जोधपुरवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. जहां इंदिरा गांधी नहर का पानी 3 घंटे पहले ही करीब 204 किलोमीटर की दूरी तय कर जोधपुर पहुंच गया.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 22 May 2026 12:47 PM (IST)
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जोधपुर भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल मांग के बीच जोधपुरवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. इंदिरा गांधी नहर का पानी गुरुवार (21 मई) रात निर्धारित समय से लगभग 3 घंटे पहले जोधपुर पहुंच गया. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के अधिकारियों ने इसे बेहतर विभागीय समन्वय, सतत मॉनिटरिंग और प्रभावी प्रबंधन का परिणाम बताया है.

नहर का पानी पहुंचा 204 किलोमीटर दूर जोधपुर

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता नक्षत्र चारण ने जानकारी देते हुए बताया कि नहर का पानी करीब 204 किलोमीटर की दूरी तय कर गुरुवार रात 8:30 बजे जोधपुर पहुंचा. विभाग ने पूरे मार्ग में पानी के प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थीं. सभी आठों पम्प हाउस पर यथासंभव पानी की पोंडिंग सुनिश्चित की गई, जिससे पानी का प्रवाह लगातार बना रहा.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में मदासर क्षेत्र में लगभग 310 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है और पूर्ण क्षमता के साथ जलापूर्ति जारी है. विभाग की प्राथमिकता फिलहाल जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है, ताकि गर्मी के इस दौर में शहरवासियों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़े.

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विभागीय अधिकारियों ने खुशी जताते हुए की जल की पूजा-अर्चना

अधिकारियों के अनुसार शहर की आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के बाद मार्ग में स्थित विभिन्न पेयजल योजनाओं और डिग्गियों में भी चरणबद्ध तरीके से पानी छोड़ा जाएगा. जिन क्षेत्रों में जल भंडारण समाप्त हो चुका है, वहां जल्द जलापूर्ति भी शुरू की जाएगी.

पानी के जोधपुर पहुंचने पर विभागीय अधिकारियों ने खुशी जताई और जल की पूजा-अर्चना भी की. इस दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता नक्षत्र चारण, अधीक्षण अभियंता दिनेश नागौरी तथा अधिशाषी अभियंता गोपाल सिंह मौजूद रहे. मौके पर विभागीय अधिकारी, संवेदक फर्म की टीम और मीडिया प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे. गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगता है. ऐसे में इंदिरा गांधी नहर का समय से पहले पहुंचा पानी आमजन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 22 May 2026 12:47 PM (IST)
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