Video: बिजली का झटका और खंभे से चिपक गया लाइनमैन, हुई दर्दनाक मौत, सामने आया वीडियो

Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर के सारण नगर सी रोड से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लाइनमैन बिजली के खंभे पर चढ़कर तारों को जोड़ने और लाइट की लाइन बढ़ाने का काम कर रहा था. उसने सेफ्टी बेल्ट और दस्ताने पहन रखे थे, लेकिन इसके बावजूद वह करंट की चपेट में आ गया. करंट लगते ही वह कुछ सेकंड तक खंभे से चिपका रहा और झटके से कांपने लगा.

लोगों ने लाइनमैन को पहुंचाया अस्पताल

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, यह हादसा अचानक हुआ. लाइनमैन ऊपर काम कर ही रहा था कि अचानक तेज करंट दौड़ गया. सेफ्टी उपकरण होने के बावजूद भी वह करंट से बच नहीं सका. कुछ देर बाद एक जोरदार झटका लगा और वह खंभे से नीचे गिर गया. नीचे गिरते ही वहां मौजूद लोग दौड़कर उसकी ओर पहुंचे. कुछ लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को फोन किया और घायल लाइनमैन को अस्पताल पहुंचाया.

जोधपुर के सारण नगर सी रोड की घटना सेफ्टी होते हुए भी लाइटमैन करंट की चपेट में आ गया अब इसको क्या बोले लापरवाही या ओर बेहतर तरह की सेफ्टी दी जाय?



विद्युत विभाग कि लाफरवाही देखने को मिली जोधपुर में 😢 pic.twitter.com/OIp1dkhPNR — सुनील चौधरी जोधपुर (@ErSunilGugarwal) October 9, 2025

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लाइनमैन कुछ समय तक करंट लगने के बाद खंभे से झूलता रहा. इस डरावने दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. किसी ने मदद करने के बजाय कई लोगों ने अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इस पर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नाराजगी जताई है कि किसी की जान पर बन आई थी और लोग सिर्फ वीडियो बना रहे थे.

बिजली विभाग ने शुरू की हादसे की जांच

फिलहाल घायल लाइनमैन का इलाज जोधपुर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत अब स्थिर है लेकिन उसे गंभीर झटका लगा था. बिजली विभाग ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सुरक्षा उपकरण होते हुए भी करंट कैसे लगा.