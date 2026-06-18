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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानUdaipur News: एडवेंचर राइड बनी आफत, 70 फीट ऊपर जिपलाइन पर अटके पर्यटक, थमीं रही सांसें

Udaipur News: एडवेंचर राइड बनी आफत, 70 फीट ऊपर जिपलाइन पर अटके पर्यटक, थमीं रही सांसें

Udaipur News In Hindi: उदयपुर के दूधतलाई में तेज हवाओं के बावजूद जिपलाइन संचालन जारी रहने से दो पर्यटक 70 फीट ऊंचाई पर हवा में फंस गए. 8 मिनट बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों को सुरक्षित नीचे उतारा.

Written By : चेतन कुमार, उदयपुर |  Edited By: पंकज यादव |  Updated at : 18 Jun 2026 08:34 PM (IST)
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राजस्थान के उदयपुर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दूधतलाई में बुधवार (17 जून) शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. तेज हवाओं के बीच जिपलाइन का संचालन जारी रखने के कारण दो पर्यटक बीच रास्ते में हवा में फंस गए. करीब 8 मिनट तक दोनों युवक 70 फीट की ऊंचाई पर लटके रहे और मदद के लिए आवाज लगाते रहे. बाद में रेस्क्यू टीम ने उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया.

जानकारी के अनुसार दूधतलाई में संचालित 630 मीटर लंबी जिपलाइन पर बुधवार शाम दो पर्यटक राइड के लिए निकले थे. उस समय इलाके में मौसम तेजी से बदल रहा था और हवाएं भी काफी तेज चल रही थीं. इसके बावजूद ज़िपलाइन का संचालन बंद नहीं किया गया.

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राइड शुरू होने के कुछ समय बाद दोनों पर्यटक बीच ट्रैक में जाकर अटक गए. तेज हवा के कारण उनकी गति रुक गई और वे ज़मीन से करीब 70 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटक गए. अचानक आई इस स्थिति से दोनों पर्यटक घबरा गए और मदद के लिए आवाज लगाने लगे.

8 मिनट तक हवा में लटके रहे पर्यटक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पर्यटक करीब 8 मिनट तक हवा में फंसे रहे. नीचे मौजूद लोगों ने जब उन्हें बीच रास्ते में अटका देखा तो मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पर्यटक लगातार मदद की गुहार लगाते रहे, जबकि नीचे खड़े लोग भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए.

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों युवक काफी ऊंचाई पर फंसे हुए हैं और उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है.

रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित उतारा

घटना की जानकारी मिलते ही जिपलाइन की रेस्क्यू टीम सक्रिय हुई. टीम ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया और विशेष सुरक्षा उपकरणों की मदद से दोनों पर्यटकों तक पहुंची. काफी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई और दोनों पर्यटकों को किसी तरह की गंभीर चोट भी नहीं आई. हालांकि कुछ देर तक हवा में फंसे रहने के कारण वे काफी डरे हुए नजर आए.

घटना के बाद जिपलाइन संचालकों की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि जब मौसम लगातार खराब हो रहा था और तेज हवाएं चल रही थीं, तब संचालन तुरंत रोक दिया जाना चाहिए था.

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लोगों का आरोप है कि मौसम की चेतावनी और जोखिम को नजरअंदाज कर राइड जारी रखना बड़ी लापरवाही है. उनका कहना है कि यदि समय रहते रेस्क्यू नहीं होता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था.

दूधतलाई उदयपुर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. यहां की जिपलाइन रोमांच पसंद करने वाले लोगों के बीच खासा लोकप्रिय आकर्षण है.

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Published at : 18 Jun 2026 08:33 PM (IST)
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