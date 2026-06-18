जयपुर: 8 बेगुनाहों की मौत का गुनाहगार 4 दिन की पुलिस रिमांड पर, कोर्ट में बोला- मैं बेगुनाह हूं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दो अन्य आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी है.

राजस्थान के जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट और आग लगने से 8 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले के मुख्य आरोपी कयूम खान को कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को चार दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है. अब जयपुर पुलिस उससे गहन पूछताछ करेगी और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश करेगी.

पुलिस ने कयूम खान को देर रात जयपुर से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट से बाहर निकलते समय आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताया. उसने कहा कि उसने अपना मकान किराए पर दे रखा था और किराएदार वहां क्या काम करते थे, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी. आरोपी ने यह भी कहा कि हादसे में 8 लोगों की मौत का उसे बेहद दुख है.

जयपुर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का मुख्य आरोपी कयूम खान गिरफ्तार, अब भी 2 आरोपी फरार

हादसे से डर गया था आरोपी

फरार रहने के सवाल पर कयूम ने कहा कि वह डर गया था, इसलिए छिपता फिर रहा था. हालांकि, जब उससे अवैध पटाखा कारोबार में उसकी भूमिका को लेकर सवाल किया गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान आरोपी राजस्थान के कई शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी अलग-अलग जगहों पर गया और लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा.

इस बीच कोर्ट परिसर में मौजूद मृतक रबील के मामा हाशिम कुरैशी ने पुलिस और आरोपी दोनों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी की मदद कर रही है. साथ ही मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग भी उठाई.

अगले चार दिनों तक पुलिस हिरासत में रहेगा कयूम खान

कोर्ट ने आरोपी को पुलिस की हिरासत में चार दिनों के लिए भेज दिया है. अब पुलिस रिमांड के दौरान कयूम खान से यह जानने की कोशिश करेगी कि वह कब से अवैध पटाखा कारोबार से जुड़ा हुआ था, उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा इलाके में ऐसी और कितनी फैक्ट्रियां संचालित हो रही थीं. जांच एजेंसियों की नजर पूरे नेटवर्क पर है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

क्या है मामला?

दरअसल, खोह नागोरियान इलाके में 9 जून 2026 की सुबह अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लगने से 2 सगे भाइयों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. ये पटाखा फेक्ट्री रिहायशी इलाके में कई सालों से संचालित थी. इस घटना के बाद से पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे थे. सवाल ये कि जब रिहायशी इलाकों में इस तरह पटाखा फैक्ट्री नहीं चलायी जा सकती तो आखिर यह किसकी शह पर यह चल रहा था? इस मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस अक्सर इलाके में आती थी, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड की जांच में लापरवाही सामने आने के बाद थाना अधिकारी समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है.