राजस्थान के डूंगरपुर जिले के नवलश्याम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को विद्यार्थियों और अभिभावकों का आक्रोश फूट पड़ा. विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और संचिया–नवलश्याम मार्ग पर चक्का जाम कर दिया. इससे कुछ समय तक यातायात बाधित रहा.

प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है. हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान विषयों के पद लंबे समय से रिक्त हैं. वहीं अब गणित शिक्षक के तबादले से 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है.

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गणित के टीचर का तबादला निरस्त करने की मांग

विद्यार्थियों ने गणित शिक्षक का तबादला तत्काल निरस्त करने की मांग की. इसके साथ ही विद्यालय के एक अन्य शिक्षक पर छात्राओं से दुर्व्यवहार और अपशब्दों का प्रयोग करने के गंभीर आरोप लगाए. छात्राओं ने कहा कि शिक्षक के व्यवहार से वे मानसिक रूप से परेशान हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

छात्रों के हंगामे की सूचना पर शिक्षा विभाग में हड़कंप

स्कूल में तालेबंदी और सड़क जाम की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ) नवीन चंद मीणा और समसा के एडीपीसी रणछोड़ लाल डामोर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों व अभिभावकों से लंबी बातचीत की.

छात्राओं से दुर्व्यवहार पर जांच का आश्वासन

अधिकारियों ने छात्राओं से दुर्व्यवहार के आरोपी शिक्षक के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. साथ ही गणित शिक्षक के तबादले से पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देने के लिए जल्द वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया.अधिकारियों के आश्वासन और समझाइश के बाद विद्यार्थियों व अभिभावकों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर स्कूल का ताला खोल दिया. इसके बाद यातायात भी सुचारु हो गया और स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण हो गई.

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