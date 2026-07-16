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राजस्थान निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 20 जुलाई तक मांगा जवाब

Municipal And Panchayat Election: मुख्य न्यायाधीश की डीबी बेंच ने राज्य सरकार से पूछा कि निकाय चुनाव कराने की क्या योजना है? कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई तक सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए.

Written By : मोहम्मद मोईन, करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 16 Jul 2026 10:07 PM (IST)
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राजस्थान में निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताई. मुख्य न्यायाधीश की डीबी बेंच ने राज्य सरकार से पूछा कि निकाय चुनाव कराने की क्या योजना है? कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई तय करते हुए सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिए.

हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, वार्डों की लॉटरी कब निकलेगी, चुनाव कितने चरणों में होंगे और चुनाव कार्यक्रम से जुड़े सभी बिंदुओं की जानकारी दी जाए. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए कि निकाय चुनाव से जुड़े सभी संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित रहें, ताकि चुनाव तैयारियों पर सीधे जवाब लिया जा सके.

                                                                                                                                                                                                                                        हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे 

यहां बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने नवंबर 2025 में सरकार को निर्देश दिए थे कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव पूरा करें. इसके बाद मई में कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाते हुए 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश दिए. जबकि ओबीसी आयोग को रिपर्ट 20 जून तक देने के निर्देश थे. लेकिन इस प्रक्रिया में देरी हुई. सरकार ने  अतिरिक्त समय माँगा और ओबीसी आरक्षण को लेकर संवैधानिक प्रक्रिया पूरी न होने का हवाला दिया.

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कोर्ट ने सरकार के बहानों से असहमति जताई और स्पष्ट कहा कि चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है. देरी से लोकतंत्र की जड़ें प्रभावित हो रहीं हैं. कोर्ट के तेवर से सरकार असमंजस की स्थिति में है.

20 जुलाई को आ सकता है निर्णायक फैसला 

हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है, इस दिन अगर सरकार को संतोषजनक जवाब नहीं दे पायी तो कोर्ट कोई सख्त कदम उठा सकता है. जिसमें चुनाव की निगरानी के लिए कोई पर्यवेक्षक नियुक्त करने जैसा भी कुछ शामिल हो सकता है.

उधर निकाय चुनाव न कराने पर बीजेपी सरकार को कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष भी घेरे हुए है. पिछले कई महीनों से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. लेकिन अब इस पर भी विराम लगता दिख रहा है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Jul 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
High Court Municipal Election RAJASTHAN NEWS
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