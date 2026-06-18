हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा: रणथंभौर एक्सप्रेस में उठा धुआं, मची अफरा-तफरी, 20 मिनट बाद रवाना हुई ट्रेन

कोटा: रणथंभौर एक्सप्रेस में उठा धुआं, मची अफरा-तफरी, 20 मिनट बाद रवाना हुई ट्रेन

Kota News In Hindi: कोच का ब्रेक जाम हो जाने से लगातार घर्षण हुआ, जिससे धुआं निकलने लगा. ब्रेक रिलीज करने के बाद धुआं बंद हो गया. आवश्यक जांच के बाद ट्रेन को करीब 20 मिनट की देरी से रवाना किया गया.

Reported By : आसिफ खान, कोटा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

कोटा में गुरुवार (18 जून) की सुबह इंदौर-जोधपुर इंटरसिटी रणथंभौर एक्सप्रेस (12465) में अचानक धुआं निकलने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. सुबह करीब 9:20 बजे ट्रेन के आगे लगे जनरल कोच के पहियों के पास से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद एहतियातन ट्रेन को लूनीरिछा स्टेशन पर तत्काल रोक दिया गया.

धुआं निकलने की सूचना मिलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया और कई लोग जल्दबाजी में कोच से नीचे उतर आए. रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और तकनीकी खामी दूर करने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया.

ब्रेक जाम होने से निकला धुआं

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कोच का ब्रेक जाम हो जाने से लगातार घर्षण हुआ,जिससे धुआं निकलने लगा. ब्रेक रिलीज करने के बाद धुआं बंद हो गया और आवश्यक जांच के बाद ट्रेन को करीब 20 मिनट की देरी से आगे रवाना किया गया.

इस घटना के कारण पीछे आ रही बांद्रा-बरौनी अवध एक्सप्रेस को भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. समय रहते तकनीकी खराबी का पता चल जाने से संभावित बड़ा हादसा टल गया. रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि ब्रेक जाम होने की स्थिति में इस तरह धुआं निकल सकता है और यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो आग लगने की आशंका भी बन सकती है.

'इस पवित्र जगह पर उनका नाम न लूं तो ही ठीक', अशोक गहलोत पर हरीश चौधरी का बड़ा हमला

पिछले दिनों भी सामने आए ऐसे मामले

गौरतलब है कि इसी रेलखंड पर हाल के दिनों में कई आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. 17 मई को राजधानी ट्रेन में आग लगने की घटना हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है.

इसके अलावा हिंडौन स्टेशन पर बयाना-जयपुर ट्रेन के जनरल कोच और गंगापुर स्टेशन के पास टीटीएम मशीन वाले कोच में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. पिछले एक महीने में इस तरह की चार घटनाओं ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जयपुर: 8 बेगुनाहों की मौत का गुनाहगार 4 दिन की पुलिस रिमांड पर, कोर्ट में बोला- मैं बेगुनाह हूं

 

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
कोटा: रणथंभौर एक्सप्रेस में उठा धुआं, मची अफरा-तफरी, 20 मिनट बाद रवाना हुई ट्रेन
कोटा: रणथंभौर एक्सप्रेस में उठा धुआं, मची अफरा-तफरी, 20 मिनट बाद रवाना हुई ट्रेन
राजस्थान
'इस पवित्र जगह पर उनका नाम न लूं तो ही ठीक', अशोक गहलोत पर हरीश चौधरी का बड़ा हमला
'इस पवित्र जगह पर उनका नाम न लूं तो ही ठीक', अशोक गहलोत पर हरीश चौधरी का बड़ा हमला
राजस्थान
जयपुर: 8 बेगुनाहों की मौत का गुनाहगार 4 दिन की पुलिस रिमांड पर, कोर्ट में बोला- मैं बेगुनाह हूं
जयपुर: 8 बेगुनाहों की मौत का गुनाहगार 4 दिन की पुलिस रिमांड पर, कोर्ट में बोला- मैं बेगुनाह हूं
राजस्थान
Dungarpur News: सागवाड़ा से सूरत जा रही बस ट्रक से टकराई, 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत
डूंगरपुर: सागवाड़ा से सूरत जा रही बस ट्रक से टकराई, 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांप क्यों रहे हो अखिलेश?' डिंपल यादव का नाम लिखकर अब ओपी राजभर ने किया बड़ा दावा
'कांप क्यों रहे हो अखिलेश?' डिंपल यादव का नाम लिखकर अब ओपी राजभर ने किया बड़ा दावा
विश्व
US Iran Deal 2026: ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
स्पोर्ट्स
Ghana Vs Panama: कारपेंटर का बेटा घाना के लिए बना फ़रिश्ता, एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागकर टीम को जिताया मैच
कारपेंटर का बेटा घाना के लिए बना फ़रिश्ता, एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागकर टीम को जिताया मैच
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
ट्रेंडिंग
Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
ABP NEWS
नवादा में स्कूल बस फूंकी गई!
नवादा में स्कूल बस फूंकी गई!
ABP NEWS
युवक के फ़ैक्ट्री से जाने के बाद, मालिक ने उसे उसके घर से अगवा करवा लिया—कितनी बर्बरतापूर्ण हरकत थी यह!
युवक के फ़ैक्ट्री से जाने के बाद, मालिक ने उसे उसके घर से अगवा करवा लिया—कितनी बर्बरतापूर्ण हरकत थी यह!
ABP NEWS
बीच सड़क पर एक कार के आर-पार लोहे की छड़ें घुस गईं, वीडियो वायरल हो गया।
बीच सड़क पर एक कार के आर-पार लोहे की छड़ें घुस गईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
ABP NEWS
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
Embed widget