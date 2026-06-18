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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराहुल गांधी के छात्र संवाद के जवाब में मैदान में उतरेगी ABVP, कोटा से शुरू होगा अभियान

राहुल गांधी के छात्र संवाद के जवाब में मैदान में उतरेगी ABVP, कोटा से शुरू होगा अभियान

Jaipur News In Hindi: राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम के जवाब में एबीवीपी ने कई शहरों में छात्र जागरूकता कार्यक्रम करने का ऐलान किया है. राष्ट्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर बरगलाने का आरोप लगाया.

Reported By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Jun 2026 03:09 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा राजस्थान के कोटा में नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर छात्र संवाद कार्यक्रम किया गया. इस दौरान भारी संख्या में छात्रों का जमावड़ा देखने को मिला. वहीं इस कार्यक्रम के बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. बीजेपी के सहयोगी छात्र संगठन एबीवीपी राहुल गांधी के छात्र संवाद के जवाब में छात्र जागरूकता कार्यक्रम करेगा.

एबीवीपी द्वारा कोटा के अलावा उन शहरों में भी छात्र जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा, जहां पर आने वाले दिनों में राहुल गांधी के कार्यक्रम होने हैं. छात्रों और युवाओं के बीच जाकर उन्हें यह बताया जाएगा कि राहुल गांधी जैसे नेता उन्हें आगे कर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं. जानकारी के मुताबिक एबीवीपी का सबसे पहला कार्यक्रम कोटा शहर में ही आयोजित होगा.

अलग-अलग शहरों में होगा एबीवीपी का कार्यक्रम

कोटा के बाद एबीवीपी प्रयागराज और पटना समेत उन तीन शहरों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा. यहां आने वाले दिनों में राहुल गांधी के कार्यक्रम होने जा रहे हैं. इसके अलावा देश के अन्य बड़े शहरों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हर्ष अत्री के मुताबिक छात्रों और युवाओं के बीच जाकर उन्हें यह बताया जाएगा कि वह अपने मुद्दों और समस्याओं को लेकर किसी के साथ भी संवाद करें, कोई भी चर्चा या कार्यक्रम करें, लेकिन अपने नाम पर दूसरों को राजनीतिक रोटियां ना सेंकने दें.

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एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री ने लगाया आरोप

राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा का आरोप है कि राहुल गांधी छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं. उन्हें कोटा में छात्रों के बीच यह भी बताना चाहिए था कि अशोक गहलोत की अगुवाई वाली उनकी सरकार में कितने पेपर लीक हुए थे. राजस्थान समेत समूचे देश में जब लगातार पेपर लीक हो रहे थे तब राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं.

राष्ट्रीय मंत्री हर्षित का कहना है कि एबीवीपी ने खुद नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया था. हम छात्रों के मुद्दे पर उनके साथ हैं लेकिन, राहुल गांधी को छात्रों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का विरोध करेंगे. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 18 Jun 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Abvp BJP RAHUL GANDHI Kota News RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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