राहुल गांधी के छात्र संवाद के जवाब में मैदान में उतरेगी ABVP, कोटा से शुरू होगा अभियान

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा राजस्थान के कोटा में नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर छात्र संवाद कार्यक्रम किया गया. इस दौरान भारी संख्या में छात्रों का जमावड़ा देखने को मिला. वहीं इस कार्यक्रम के बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. बीजेपी के सहयोगी छात्र संगठन एबीवीपी राहुल गांधी के छात्र संवाद के जवाब में छात्र जागरूकता कार्यक्रम करेगा.

एबीवीपी द्वारा कोटा के अलावा उन शहरों में भी छात्र जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा, जहां पर आने वाले दिनों में राहुल गांधी के कार्यक्रम होने हैं. छात्रों और युवाओं के बीच जाकर उन्हें यह बताया जाएगा कि राहुल गांधी जैसे नेता उन्हें आगे कर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं. जानकारी के मुताबिक एबीवीपी का सबसे पहला कार्यक्रम कोटा शहर में ही आयोजित होगा.

अलग-अलग शहरों में होगा एबीवीपी का कार्यक्रम

कोटा के बाद एबीवीपी प्रयागराज और पटना समेत उन तीन शहरों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा. यहां आने वाले दिनों में राहुल गांधी के कार्यक्रम होने जा रहे हैं. इसके अलावा देश के अन्य बड़े शहरों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हर्ष अत्री के मुताबिक छात्रों और युवाओं के बीच जाकर उन्हें यह बताया जाएगा कि वह अपने मुद्दों और समस्याओं को लेकर किसी के साथ भी संवाद करें, कोई भी चर्चा या कार्यक्रम करें, लेकिन अपने नाम पर दूसरों को राजनीतिक रोटियां ना सेंकने दें.

कोटा: रणथंभौर एक्सप्रेस में उठा धुआं, मची अफरा-तफरी, 20 मिनट बाद रवाना हुई ट्रेन

एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री ने लगाया आरोप

राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा का आरोप है कि राहुल गांधी छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं. उन्हें कोटा में छात्रों के बीच यह भी बताना चाहिए था कि अशोक गहलोत की अगुवाई वाली उनकी सरकार में कितने पेपर लीक हुए थे. राजस्थान समेत समूचे देश में जब लगातार पेपर लीक हो रहे थे तब राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं.

राष्ट्रीय मंत्री हर्षित का कहना है कि एबीवीपी ने खुद नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया था. हम छात्रों के मुद्दे पर उनके साथ हैं लेकिन, राहुल गांधी को छात्रों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का विरोध करेंगे.

'इस पवित्र जगह पर उनका नाम न लूं तो ही ठीक', अशोक गहलोत पर हरीश चौधरी का बड़ा हमला