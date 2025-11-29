Instagram रील बनाने के चक्कर में डॉक्टर हुए APO, अस्पताल पहुंचकर रोने लगे मरीज

उदयपुर जिले के बड़ागांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मरीज रोते हुए दिखाई दे रहे हैं. दरअसल सरकार ने डॉक्टर अशोक शर्मा को एक आदेश जारी कर APO कर दिया जिसके बाद मरीज उन‌से रुकने की गुहार लगा रहे हैं. वीडियो में कई लोग रो रहे हैं, जिनमें छोटी बच्ची भी शामिल है. वहीं, डॉक्टर अशोक शर्मा भी भावुक दिखाई दे रहे हैं.

डॉक्टर शर्मा के निलंबन के कारण बच्ची और उसकी मां रोते हुए दिख रहे हैं और डॉक्टर उसे दिलासा दे रहे हैं. बच्ची रोते हुए, डॉक्टर को हाथ जोड़कर बोल रही हैं आप मत जाओ. एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति रो रहा है और डॉक्टर अशोक शर्मा भावुक होकर मरीज से बोल रहे हैं कि हम आप से जुड़े हुए हैं.

डॉक्टर का कहना है कि उन्हें जाने का दुख नहीं है, लेकिन गरीबों का नुकसान हो जाएगा. क्या फर्क पड़ता है प्रमोशन बाद में मिल जाएगा, लेकिन ऐसे मरीज़ देखने को नहीं मिलेंगे. डॉक्टर ने कहा कि एमएलए, नेता पावरफुल लोग हैं. हम कहीं और जगह जाकर बैठेंगे. नौकरी से इस्तीफा दे देंगे. ये अफसर है न, बड़े अधिकारी गुमराह करते हैं नेताओं को तो पता भी नहीं पड़ता. मेरी आने की हिम्मत नहीं थी लेकिन मैं आप लोगों के लिए आया हूं.

सोशल मीडिया की मौजूदगी बनी विवाद का कारण

दरअसल डॉक्टर अशोक शर्मा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने वाले मरीज़ों से जुड़ी रिपोर्ट करते रहते हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 लाख 10 हज़ार फॉलोअर हैं कई बार उनके ड्यूटी पर रहते हुए रील बनाने को लेकर सवाल उठे हैं इसे भी कार्रवाई का एक बड़ा कारण माना जा रहा है.

शिकायतों के बाद कार्रवाई, विभागीय जांच जारी

वहीं स्थानीय BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी CM से डॉक्टरों की शिकायत की थी और डॉक्टर को यहां से हटाने की मांग की थी और उसके एक दिन बाद ही उन्हें सीएमएचओ द्वारा APO कर दिया गया इस कार्रवाई को BJP नेताओं की शिकायत से जोड़कर देखा जा रहा है. सीएमएचओ ने कहा कि डॉक्टर अशोक शर्मा के ख़िलाफ़ अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने की शिकायतें मिल रही थीं इनके ख़िलाफ़ विभागीय जांच के आदेश मिले हैं जांच रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी.