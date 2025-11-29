'क्या आप समोसा खाने आते हैं?' कलेक्टर टीना डाबी के सामने सांसद-विधायक ने अफसरों को हड़काया

राजस्थान के बाड़मेर जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में स्थानीय सांसद और विधायक का गुस्सा फूट पड़ा. सांसद और विधायक ने कलेक्टर टीना डाबी की मौजूदगी में विभागों के अफसरों के कामकाज पर सवाल उठाए.

बाड़मेर के कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी दोनों ने अफसरों से पूछा कि क्या वह मीटिंग में समोसा खाने के लिए आए हुए हैं? समोसा खाने वाली बात पहले विधायक ने कही और उसके बाद सांसद उम्मेदाराम ने.

सवालों का गोल-गोल जवाब दे रहे थे अफसर

दरअसल, जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी नाराजगी निगरानी समिति दिशा की बैठक 4 साल बाद होने को लेकर थी. इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों के अफसर पूछने पर गोल-गोल जवाब दे रहे थे. उनके पास कोई ठोस उत्तर नहीं था.

इस पर सांसद और विधायक ने कहा कि अगर अफसरों को सिर्फ समोसा खाकर चले जाना है और उनके पास कोई जवाब नहीं है तो बैठक बुलाए जाने का कोई मतलब नहीं था. अगर यही सिस्टम है तो यह सीधे तौर पर जनता के पैसे की बर्बादी है.

कलेक्टर टीना डाबी ने साधी चुप्पी

बाड़मेर में हुई इस बैठक में सांसद और विधायक की नाराजगी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसी बैठक में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जब कई साल से बैठक नहीं होने का मुद्दा उठाया और सांसद ने कलेक्टर टीना डाबी से सवाल किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली.

बैठक में जनप्रतिनिधियों और अफसरों में हल्की नोकझोंक भी हुई. यह बैठक तीन दिन पहले बाड़मेर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हुई थी.

