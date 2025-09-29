हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'

नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'

Syed Naseruddin Chishty: नसीरुद्दीन चिश्ती ने टीम इंडिया को बधाई दी और कहा कि खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलाना पाकिस्तान को कड़ा संदेश है कि भारत अपनी एकता और अखंडता से समझौता नहीं करेगा.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 29 Sep 2025 06:52 PM (IST)
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के फाइनल मैच में इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बड़ी हार दी. एशिया कप की ट्रॉफी तो भारत के पास आई ही, साथ ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों से स्पष्ट दूरी बनाकर हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया भर को कड़ा संदेश दिया कि जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से रंगे हैं, उनसे हम हाथ नहीं मिलाएंगे.

इसको लेकर ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन काउंसिल के चेयरपर्सन नसीरुद्दीन चिश्ती का बड़ा बयान आया है. उन्होंने टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए कहा, "जगह कोई सी भी हो, परिस्थिति कोई सी भी हो, ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने जीत हासिल की थी और क्रिकेट के मैदान में भी भारत ने ही जीत हासिल की है."

उन्होंने आगे कहा, "क्रिकेट हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल में बसता है और भारतीय टीम जब पाकिस्तान के साथ खेलती है तो लोगों की खुशी और जोश दोनों दुगना हो जाता है. भारतीय टीम ने लगातार तीसरी जीत हासिल की और एशिया कप अपने नाम किया. इसके लिए मैं टीम को बधाई देना चाहता हूं."

'टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश'

नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, "भारतीय टीम की तरफ से जो संदेश दिया गया है, हाथ न मिलाना और नकवी से ट्रॉफी न लेना, यह सीधा संदेश है कि भारत की एकता और अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता. ये भारतीय टीम की तरफ से पाकिस्तान के रहनुमाओं को सीधा तमाचा है. हम उनसे हाथ कभी नहीं मिला सकते, जो हाथ हमारे देश के बेगुनाह नागरिकों के खून से रंगे हों."

वहीं, इंडियन क्रिकेट टीम के हाथ न मिलाने पर उन्होंने कहा, "जवाब देने का अपना-अपना तरीका होता है. सरकार कूटनीतिक तरीके से जवाब दे रही है और हमारे खिलाड़ी अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं. यह एक तरह से पहलगाम में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी है और यह सेना भारतीय सेना को समर्पित है."

'कोई भारतीय कभी नहीं भूल सकता पहलगाम हमला'

ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन काउंसिल के चेयरमैन ने कहा, "पहलगाम हमले को न कोई भुला सकता है और न इसे भुलाया जा सकता है. वह हमारे दिलों में हमेशा रहेगी. इसलिए भारतीय टीम का संदेश बिल्कुल सीधा था. देश के मान-सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा. भारतीय टीम को इसके लिए भी अलग से बधाई दूंगा."

पीएम मोदी के पोस्ट पर भी दिया बयान

नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, "पीएम मोदी का पोस्ट मैंने भी देखा. उन्होंने अपने ट्वीट से दुनियाभर को संदेश दिया है चाहे खेल का मैदान हो या फिर जंग का, जीत हमेशा भारत की ही होगी."

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 29 Sep 2025 06:51 PM (IST)
Rajasthan News Mohsin Naqvi NARENDRA MODI Asia Cup 2025 Syed Naseruddin Chishty
