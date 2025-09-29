भीलवाड़ा: बजरी खनन में पुलिस की हेराफेरी, एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

भीलवाड़ा जिले में बजरी खनन को लेकर हुई बड़ी कार्रवाई के बाद शिकायत सामने आई थी कि कार्रवाई के दौरान 09 सितम्बर 2025 को रात्रि के दौरान अंचल के पीछे कोठारी नदी पर अवैध बजरी खनन कर परिवहन करने के मामले की सूचना पर थानाधिकारी के निर्देशानुसार हैड कानि. राजेन्द्र कुमार रात्रि डीओ ड्यूटी के अंतर्गत मौके पर कार्रवाई करते हुए दो जेसीबी 3 ट्रैक्टर जब्त की गई . जिन्हें थाने पर लाने के लिये एएसआई नंदलाल एवं दिवान राजेन्द्र सिंह को मामुर किया गया.

दोनों जेसीबी मशीनों में से एक जेसीबी को दिवान राजेन्द्र सिंह द्वारा करीब 02:52 बजे लाते ही थाना परिसर में खड़ी करवा दी गई और वह धार्मिक स्थलों की चेकिंग हेतु कस्बे में रवाना हो गये और दुसरी जेसीबी को एएसआई नंदलाल द्वारा थाने के बाहर ही सांवरिया जी के मंदिर के पास ही खड़ा करवा दिया गया था.

वही देर रात थाना परिसर के बाहर खडी जेसीबी को एएसआई नन्द लाल गुर्जर द्वारा लायी गई जेसीबी अंदर पहुंचते-पहुंचते प्रात: करीब 03:12 बजे बदल गई . जेसीबी मशीन के स्थान पर अन्य मशीन खड़ी करवा दी, जबकि मौके की तस्वीरों और सीसीटीवी फुटेज में पकड़ी गई जेसीबी अलग दिख रही थी और जांच में थाने के अंदर खडी जेसीबी अलग निकली .

सी सी टीवी फुटेज बने सबूत

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए जांच के दौरान मार्ग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. इसमें वाहन अदला-बदली की पुष्टि हुई. एसपी धर्मेंद्र सिंह ने शिकायत सही पाए जाने पर कड़ा कदम उठाते हुए उस समय ड्यूटी पर तैनात तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया.

एसीबी की रडार पर भी था थाना

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, कुछ दिन पहले कोठारी नदी से बजरी माफियाओं को अवैध खनन करते पकड़ा गया था. आरोप है कि वाहन छोड़ने के एवज में थानाधिकारी के नाम पर लगभग 50 हजार रुपये की मांग हुई . आंशिक राशि भी दी गई थी. शिकायत एसीबी तक पहुंची और ट्रैप की योजना बनी, लेकिन उस दिन एसएचओ जिले से बाहर थे और संबंधित कानि. भी थाने में मौजूद नहीं था . ऐसे में एसीबी की कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंच पायी .

नेताओं की छत्रछाया भी काम न आई

पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बाद साफ हो गया है कि नेताओं की नजदीकी और रसूखदारी भ्रष्टाचार को ढक नहीं सकती. मांडल थाने से जुड़ा यह मामला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. क्योंकि इस घटनाक्रम में शक के दायरे में आए एएसआई नन्द लाल गुर्जर मांडल बीजेपी के एक बड़े नेता के नजदीकी और रसूखदार के रूप में जाने जाते है .

बेकसूर भी आए कार्रवाई के दायरे में

तत्कालीन समय पर रात्रि डीओ ड्यूटी हैड कानि. राजेंद्र सिंह था, जो कि थानाधिकारी के दिशा निर्देशन पर अंचल के पीछे कोठारी नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन रोकने पहुंचे थे, अवैध बजरी खनन करने की कार्यवाही करने के बाद मौके से जब्त 3 ट्रेक्टर और 2 जेसीबी मशीनों को हिरासत में लेकर थाने पर पहुंचे जिन्हें पीछे के गेट से एक जेसीबी मशीन को स्वयं राजेन्द्र सिंह अंदर खड़ा करके और दूसरी जेसीबी मशीन के साथ एएसआई नन्दलाल गुर्जर थे, जिन्होंने स्वयं के द्वारा लायी गई जेसीबी को सांवरिया मंदिर के पास थाना प्रांगण के बाहर ही खड़ा करवा दिया था .

वहीं हैड कानि. राजेन्द्र सिंह डी.औ. होने से रात्रि गश्त एवं धार्मिक स्थलों के निरक्षण हेतु कस्बे की तरफ चले गये . वही जेसीबी मशीनों की अदला बदली करने की कार्यवाही में हैड कानि. राजेन्द्र सिंह पर हुई कार्यवाही पर फिलहाल सवाल उठ रहे है . की वो भी इसमें शामिल थे या बेकसूर . बाकी तो विभागीय जांच और कार्रवाई से ही साफ हो पायेगा .