हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर में RTE घोटाला: फर्जी खातों में ट्रांसफर किए गए करोड़ों रुपये, सुराग मिले ‘किंगपिन’ तक

जोधपुर में RTE घोटाला: फर्जी खातों में ट्रांसफर किए गए करोड़ों रुपये, सुराग मिले ‘किंगपिन’ तक

Jodhpur News: RTE योजना के तहत निजी स्कूलों को किए गए पुनर्भुगतान की जांच के दौरान पता चला कि करीब आधा दर्जन बैंकों में करोड़ों रुपये ऐसे खातों में भेजे गए जिनका स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Updated at : 18 Nov 2025 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान जोधपुर में गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश और निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लागू आरटीई (Right to Education) योजना में करोड़ों रुपये का गंभीर घोटाला उजागर हुआ है. इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग से लेकर सरकारी तंत्र तक में हड़कंप मच गया है. घोटाले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जिन निजी स्कूलों के नाम पर पुनर्भुगतान का आवेदन दिखाया गया, उनके आगे दर्ज बैंक खाते असल में उन स्कूलों के नहीं, बल्कि सामान्य व्यक्तियों के सेविंग अकाउंट निकले हैं.

जिले में आरटीई योजना के तहत निजी स्कूलों को किए गए पुनर्भुगतान की जांच के दौरान विभाग को पता चला कि करीब आधा दर्जन बैंकों में करोड़ों रुपये ऐसे खातों में भेजे गए जिनका स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है. 

विभागीय सूत्रों के अनुसार, पूरे प्रकरण में बच्चों और स्कूलों का भौतिक सत्यापन तक नहीं किया गया. जिन छात्रों के नाम पर भुगतान लिया गया, उनकी उपस्थिति की जांच नहीं हुई. कई स्कूलों में वास्तविक प्रवेश ही नहीं था, फिर भी सरकारी सिस्टम से पैसे निकाल लिए गए. यह पूरी प्रक्रिया अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों की मिलीभगत की ओर संकेत करती है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर ने तुरंत कार्रवाई शुरू करते हुए सभी संबंधित बैंकों और संस्थानों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए हैं. निदेशक निरीक्षण विभाग, जयपुर की विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जारी मीमो संख्या 07/19.09.2025 के आधार पर यह जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

किन-किन विवरणों की मांग की गई?

संलग्न संदिग्ध खातों की सूची के आधार पर बैंकों से यह जानकारी मांगी गई है-खाताधारक का पूरा नाम, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, 25 जून 2025 से अब तक हुए सभी वित्तीय लेन-देन,खातों से राशि कब और किसने निकाली, खातों से जुड़े अन्य दस्तावेज सभी बैंकों को यह रिपोर्ट 25 सितंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवानी होगी.

26 सितंबर को सरकार को भेजी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट

बैंकों से एकत्रित सभी दस्तावेजों की जांच के बाद यह रिपोर्ट 26 सितंबर 2025 को दोपहर बाद राजस्थान सरकार को भेजी जाएगी. विभाग की उदासीनता के चलते अभी तक बैंकों से रिपोर्ट भी नहीं आई है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस मामले को शीर्ष प्राथमिकता के साथ निपटाया जा रहा है.

घोटाले की गहराई- करोड़ों का खेल!

प्रारंभिक जांच के अनुसार, करोड़ों रुपये उन व्यक्तिगत खातों में भेजे गए जिनमें से कुछ खाताधारक ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण लोग बताए जा रहे हैं. इन खातों का उन स्कूलों से कोई भी संबंध नहीं है.जांचकर्ताओं का मानना है कि फर्जी नाम, फर्जी प्रवेश और फर्जी सत्यापन के जरिए यह पूरी योजना चलायी गई.

कड़ी कार्रवाई की तैयारी

SIT ने पहले ही संकेत दे दिया है कि—इसमें शामिल व्यक्तियों, संबंधित स्कूल संचालकों,विभागीय कर्मचारियों

और बैंकिंग स्तर पर हुई लापरवाही सभी के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी.

गरीब बच्चों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार

आरटीई योजना गरीब और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए चलाई जाती है, लेकिन इस घोटाले ने न सिर्फ सरकारी धन की लूट को उजागर किया है. बल्कि उन बच्चों के अधिकारों पर भी चोट पहुंचाई है जिनके नाम पर ये राशि ली गई.

सरकार सतर्क- घोटाले की जड़ तक जाने की तैयारी

राजस्थान सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को तेज कर दिया है. शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और आगे ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की जाए.

सूत्रों से मिली जानकारी में सामने आया है कि सुरेंद्र बुगतावत नाम के युवक के व उसके परिवार के मल्टीपल अकाउंट नंबर है. माना जा रहा है कि इस घोटाले का किंग पीन सुरेंद्र बुगतावत व अन्य बड़े मगरमच्छ है.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 18 Nov 2025 02:53 PM (IST)
Tags :
RTE Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Liver Health Tips: आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
नौकरी
इस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
इस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget