राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनावः अनिल चोपड़ा-अभिषेक चौधरी में टक्कर, किसकी मुश्किलें बढ़ाएंगे मुकुल?

राजस्थान में यूथ कांग्रेस चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 22 नामांकन किए गए हैं, जिनकी अब जांच कर छटनी की जाएगी. इस प्रक्रिया के बाद मेंबरशिप अभियान करीब एक महीने तक चलेगा. इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल होगा. यूथ कांग्रेस चुनाव में मुकाबला फिलहाल दो ही चेहरों के बीच दिखाई दे रहा है जिसमें अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा का नाम शामिल हैं. बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल के बाद मेंबरशिप शुरू हो सकती है.

गौरतलब है कि, चुनाव लड़ रहे अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी इससे पहले भी वर्ष 2014 के विश्वविद्यालय चुनाव में भी आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं. तब अनिल चौपड़ा ने NSUI की टिकट पर चुनाव लड़ा और अभिषेक चौधरी निर्दलीय के तौर पर मैदान में थे. उन दिनों अनिल चोपड़ा को जीत मिली थी. अब एक बार फिर दोनों यूथ कांग्रेस चुनाव में आमने-सामने हैं. अभिषेक चौधरी पुराना हिसाब चुकता करने में है, तो अनिल चौपड़ा अपनी जीत बरकरार रखने की कोशिश करेंगे.

क्या अनिल चोपड़ा को मिलेगा मुकुल खीचड का साथ?

इस चुनाव में पायलट गुट से अनिल चोपड़ा और मुकुल खीचड चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन नामांकन के एनवक़्त पर मुकुल कीचड़ को समझाइश करके नामांकन से रोका गया. नामांकन से तो रोक दिया परंतु चुनाव में अनिल को मुकुल का कितना समर्थन मिलेगा यह देखने वाली बात होगी सूत्र बताते हैं कि मुकुल को मुकेश भाकर का समर्थन प्राप्त था ऐसे में अब अनिल के लिए दोहरी मुश्किल सामने हैं. हालाँकि इस चुनाव में पायलट गुट का दबदबा रहा है ऐसे में उसका फ़ायदा भी अनिल चोपड़ा को मिलेगा.

चुनाव में गुटबाजी?

आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस चुनाव कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का हिस्सा है. जिसमें पार्टी के नेता किसी भी प्रत्याशी के पक्ष या विरोध में प्रचार नहीं करते हैं. परन्तु फिर भी इस चुनाव में गुटबाजी देखी जाती है, अनिल चौपड़ा पायलट कैंप से आते हैं तो अभिषेक चौधरी को अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा खेमें का माना जाता है.