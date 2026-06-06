भरतपुर: मामी ने रची खौफनाक साजिश, नाबालिग भांजी का कराया जेंडर चेंज, बोली- 'अब हम पति-पत्नी...'

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBharatpur News: मामी ने रची खौफनाक साजिश, नाबालिग भांजी का कराया जेंडर चेंज, बोली- 'अब हम पति-पत्नी...'

Bharatpur News: मामी ने रची खौफनाक साजिश, नाबालिग भांजी का कराया जेंडर चेंज, बोली- 'अब हम पति-पत्नी...'

Bharatpur News In Hindi: राजस्थान में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. करौली की एक नाबालिग नर्सिंग छात्रा ने अपनी मामी पर बहला-फुसलाकर संबंध बनाने और दिल्ली ले जाकर जेंडर चेंज कराने का आरोप लगाया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 06 Jun 2026 06:11 PM (IST)
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राजस्थान के भरतपुर और करौली जिले से एक बेहद अजीबोगरीब और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां भरतपुर के एक निजी कॉलेज से नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही करौली की एक नाबालिग छात्रा ने अपनी ही चचेरी मामी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि मामी ने उसे बहला-फुसलाकर न सिर्फ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, बल्कि 'पति-पत्नी' की तरह रहने का झांसा देकर दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में उसका जेंडर चेंज (लिंग परिवर्तन) का ऑपरेशन भी करवा दिया.

'पति-पत्नी बनकर रहने का दिया झांसा'

पीड़िता के आरोपों के मुताबिक, उसकी चचेरी मामी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी करने की बात कही. मामी ने कुछ दिन उसके साथ रुककर शारीरिक संबंध भी बनाए. नाबालिग होने के कारण पीड़िता अनजाने में मामी की बातों में आ गई. इसके बाद 27 अप्रैल को मामी उसे ट्रेन से दिल्ली ले गई, जहां उसका जेंडर चेंज करवाने के लिए ऑपरेशन करवाया गया. हालांकि, यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण पीड़िता के शरीर पर गहरे घाव हो गए हैं.

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गहने बेचकर चुकाई डॉक्टर की फीस

दिल्ली पहुंचने के बाद मामी ने अपने एक परिचित युवक को फोन करके बुलाया. उसी युवक की मदद से हरियाणा के मानेसर में किराए का एक कमरा लिया गया. यहीं से नाबालिग को दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया. पीड़िता ने बताया कि इस महंगे ऑपरेशन की फीस चुकाने के लिए मामी ने अपने सोने के गहने तक बेच दिए थे. इस पूरी साजिश में अस्पताल के एक कर्मचारी की भी मिलीभगत सामने आ रही है.

पुलिस से बचने के लिए शहरों में भटकती रहीं

इधर, 27 अप्रैल को ही पीड़िता के पिता ने भरतपुर के मथुरा गेट थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पुलिस ने जब मोबाइल लोकेशन ट्रेस की, तो वह दिल्ली के उसी अस्पताल की निकली. भनक लगते ही पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों वहां से फरार हो गए. पुलिस से बचने के लिए मामी-भांजी मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा और वृंदावन होते हुए भागे. वृंदावन में वे होटल और आश्रम में भी रुके. आखिरकार, मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकेशन मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया (दस्तयाब कर लिया).

अस्पताल और डॉक्टर पर भी गिरेगी गाज, मामी पर लगेगा POCSO

बाल कल्याण समिति (CWC) के अध्यक्ष राजा राम भूतौली ने बताया कि समिति की महिला सदस्य ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई है, जिसमें उसके शरीर पर ऑपरेशन के घाव मिले हैं. CWC ने इस मामले में सख्त संज्ञान लेते हुए जेंडर चेंज करने वाले दिल्ली के उस निजी अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

साथ ही, नाबालिग के साथ संबंध बनाने और उसे गुमराह करने के आरोप में चचेरी मामी के खिलाफ पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, सदमे में चल रही नाबालिग पीड़िता की काउंसलिंग कराई जा रही है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 06 Jun 2026 06:06 PM (IST)
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