कोटा: फरार हार्डकोर अपराधी के अवैध साम्राज्य पर गरजा बुलडोजर, 1 करोड़ की जमीन करवाई कब्जा मुक्त

राजस्थान में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का 'बुलडोजर एक्शन' लगातार जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को कोटा ग्रामीण पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार हार्डकोर अपराधी शांतिलाल उर्फ शांन्तिया गुर्जर के अवैध साम्राज्य पर 'पीला पंजा' चला दिया. पुलिस ने अपराधी द्वारा कब्जाई गई करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की ढाई बीघा सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया है.

पुलिस के अनुसार, अरण्डखेड़ा (थाना कैथून क्षेत्र) का रहने वाला शांतिलाल उर्फ शांन्तिया गुर्जर एक जिला स्तरीय हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्रीशीटर है. उस पर हत्या का प्रयास, चौथ वसूली (Extortion), अवैध हथियार रखने, मारपीट और मादक पदार्थों की तस्करी समेत करीब 36 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपराध से कमाए गए काले धन के बल पर कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की करीब ढाई बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवाल, मकान और दो दुकानें बना रखी थीं. इस अवैध निर्माण की कीमत लगभग 35 लाख रुपये आंकी गई थी, जिसे शनिवार को जेसीबी (JCB) की मदद से पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया. फिलहाल यह शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

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'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग' के तहत हुआ एक्शन

कोटा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) सुजीत शंकर ने इस कार्रवाई पर बात करते हुए बताया कि अपराधियों के खिलाफ प्रदेश में ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जा रही है.

SP ने कहा, "युवा पीढ़ी को नशे की दलदल में धकेलने वाले और अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई 'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग' के तहत की गई है. ऐसे सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा."

इस बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान मौके पर कैथून थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवार, केडीए तहसीलदार हिम्मत सिंह, कानूनगो विवेकपाल सिंह, पटवारी रुचिता यादव और भारी संख्या में पुलिस बल (जाप्ता) तैनात रहा.

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