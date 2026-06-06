कोटा: फरार हार्डकोर अपराधी के अवैध साम्राज्य पर गरजा बुलडोजर, 1 करोड़ की जमीन करवाई कब्जा मुक्त

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानKota News: फरार हार्डकोर अपराधी के अवैध साम्राज्य पर गरजा बुलडोजर, 1 करोड़ की जमीन करवाई कब्जा मुक्त

Kota News: फरार हार्डकोर अपराधी के अवैध साम्राज्य पर गरजा बुलडोजर, 1 करोड़ की जमीन करवाई कब्जा मुक्त

Kota News In Hindi: कोटा में फरार हार्डकोर अपराधी शांतिलाल उर्फ शांतिया गुर्जर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई. प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 1 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई और 35 लाख का अवैध निर्माण ध्वस्त किया.

By : आसिफ खान, कोटा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 06 Jun 2026 07:53 PM (IST)
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राजस्थान में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का 'बुलडोजर एक्शन' लगातार जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को कोटा ग्रामीण पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार हार्डकोर अपराधी शांतिलाल उर्फ शांन्तिया गुर्जर के अवैध साम्राज्य पर 'पीला पंजा' चला दिया. पुलिस ने अपराधी द्वारा कब्जाई गई करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की ढाई बीघा सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया है.

पुलिस के अनुसार, अरण्डखेड़ा (थाना कैथून क्षेत्र) का रहने वाला शांतिलाल उर्फ शांन्तिया गुर्जर एक जिला स्तरीय हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्रीशीटर है. उस पर हत्या का प्रयास, चौथ वसूली (Extortion), अवैध हथियार रखने, मारपीट और मादक पदार्थों की तस्करी समेत करीब 36 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपराध से कमाए गए काले धन के बल पर कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की करीब ढाई बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवाल, मकान और दो दुकानें बना रखी थीं. इस अवैध निर्माण की कीमत लगभग 35 लाख रुपये आंकी गई थी, जिसे शनिवार को जेसीबी (JCB) की मदद से पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया. फिलहाल यह शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

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'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग' के तहत हुआ एक्शन

कोटा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) सुजीत शंकर ने इस कार्रवाई पर बात करते हुए बताया कि अपराधियों के खिलाफ प्रदेश में ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जा रही है.

SP ने कहा, "युवा पीढ़ी को नशे की दलदल में धकेलने वाले और अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई 'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग' के तहत की गई है. ऐसे सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा."

इस बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान मौके पर कैथून थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवार, केडीए तहसीलदार हिम्मत सिंह, कानूनगो विवेकपाल सिंह, पटवारी रुचिता यादव और भारी संख्या में पुलिस बल (जाप्ता) तैनात रहा.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 06 Jun 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Bulldozer Action Kota News RAJASTHAN NEWS
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