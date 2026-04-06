राजस्थान में अभी भी कमर्शियल LPG की सप्लाई प्रभावित, सरकार के दावे हकीकत से कितने दूर?

राजस्थान में कामर्शियल एलपीजी की सप्लाई अब भी प्रभावित है. अब भी करीब 40 फीसदी तक कामर्शियल गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है. तेल कंपनियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सप्लाई प्रभावित होने की बात कबूल की है.

दरअसल, राजस्थान में इन दिनों रोजाना 338 मीट्रिक टन कामर्शियल गैस की सप्लाई की जा रही है, जबकि पिछले एक साल में एवरेज डिमांड पांच सौ मीट्रिक टन से ज्यादा की थी. इन दिनों यह डिमांड बढ़कर रोजाना 600 मीट्रिक टन के करीब हो गई है. हालांकि ऑयल कंपनियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के यह दावे भी कागजी हैं.

कमर्शियल एलपीजी की हो रही कालाबाजारी

हकीकत में सप्लाई होने वाली कमर्शियल एलपीजी की कालाबाजारी भी हो रही है. प्रशासन इस कालाबाजारी को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है. हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि जिले से लेकर स्टेट लेवल तक टीमों का गठन किया गया है. सरकार की तरफ से आयोजित कराई गई ऑयल कंपनियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया गया कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है.

घरेलू गैस की सप्लाई 96 फीसदी तक पहुंची

घरेलू गैस की सप्लाई 96 फीसदी तक की जा रही है. लोगों को यह भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर किसी को सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है तो वह 5 किलो के छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. 5 किलो के छोटे सिलेंडर में पंप से भी एलपीजी मिल जाएगी. इसका कनेक्शन लेने के लिए सिर्फ आधार कार्ड या किसी दूसरे पहचान की कॉपी दिखानी होगी.

छोटे सिलेंडर इस्तेमाल करने की अपील

अपील की गई है कि जिन्हें भी गैस लेने में दिक्कत हो रही हो वह छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह भी दावा किया गया है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की भी कोई किल्लत नहीं है. राज्य में इसका पर्याप्त स्टॉक है.

सरकार के दावे हकीकत से दूर

हालांकि सरकार की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे किए गए, वह हकीकत से कोसों दूर हैं. जमीनी सच्चाई कुछ अलग ही है. ऑटो एलपीजी को लेकर भी दावा किया गया कि सब कुछ ठीक है, जबकि तमाम पंप पर 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है.

कई पंप पर सीमित मात्रा में मिल रही गैस

कहा गया है कि राजस्थान में एलपीजी के सभी 17 पंप को अब पूरे 24 घंटे खोले रखने के आदेश दिए गए हैं. कई पंप पर सीमित मात्रा में एलपीजी देने की जांच की भी बात कही गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से ऑयल कंपनियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर मनोज गुप्ता ने कंपनियों और सरकार की तरफ से पक्ष रखा.

सबकुछ ओके होने का दावा

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेल कंपनियों के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे. प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो की तरफ से यह प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कराई गई थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य में सब कुछ ओके होने के दावे किए गए.