राजस्थान: सलूम्बर में रहस्यमयी बीमारी से 5 बच्चों की मौत, जांच के लिए बनाई गई एक्सपर्ट्स की टीम

राजस्थान के सलूम्बर जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है. जहां दो गांवों में रहस्यमयी बीमारी के कारण पांच बच्चों की मौत हो गई. इस घटना के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है और पूरे मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है.

सरकारी अधिकारियों के अनुसार आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के डॉक्टरों और विशेषज्ञों की एक टीम को प्रभावित गांवों में भेजा गया है. यह टीम बच्चों की मौत के असली कारणों का पता लगाएगी और यह भी जांच करेगी कि यह बीमारी कैसे फैल रही है. साथ ही, टीम बीमारी को रोकने के लिए जरूरी उपाय भी सुझाएगी.

मुख्य सचिव ने बैठक कर पूरे मामले की समीक्षा की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत हालात की जानकारी जुटाने, बच्चों की मौत के कारणों की जांच करने और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक कर पूरे मामले की समीक्षा की. उन्होंने संबंधित विभागों को प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने और हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा.

ये भी पढ़िए- जयपुर में फिर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, गैस रिसाव से मचा हड़कंप

बुखार या अन्य लक्षण वाले बच्चों की जांच कर रही टीम

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि सलूम्बर और आसपास के इलाकों में स्वास्थ्यकर्मियों की टीम तैनात कर दी गई है. ये टीमें बुखार या अन्य लक्षण वाले बच्चों की जांच कर रही हैं. ताकि समय रहते बीमारी को रोका जा सके. इसके अलावा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी सतर्क रहने और हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द बीमारी के कारणों का पता लगाकर बच्चों की जान बचाई जा सके और स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके.

ये भी पढ़िए- राजस्थान में अभी भी कमर्शियल LPG की सप्लाई प्रभावित, सरकार के दावे हकीकत से कितने दूर?