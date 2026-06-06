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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानKota News: महंत की हत्या मामले में मांगों पर सहमति के बाद धरना खत्म, होगा अंतिम संस्कार

Kota News: महंत की हत्या मामले में मांगों पर सहमति के बाद धरना खत्म, होगा अंतिम संस्कार

Kota News In Hindi: धरना समाप्त होने के बाद साधु-संतों और परिजनों ने महंत देवानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए उनके पैतृक निवास स्थान की ओर रवाना हो गए.

By : आसिफ खान, कोटा, मोहम्मद मोईन | Edited By: अजीत | Updated at : 06 Jun 2026 11:07 PM (IST)
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राजस्थान के कोटा में चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद की हत्या के मामले को लेकर शनिवार (06 जून) को मोर्चरी के बाहर चल रहा साधु-संतों और परिजनों का धरना खत्म हो गया. प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद धरने को समाप्त किया गया. कई घंटों तक चली वार्ता के बाद प्रशासन ने परिजनों और संत समाज की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन महंत का शव लेकर पैतृक निवास के लिए रवाना हो गए.

एडीएम सिटी विनोद कुमार मल्होत्रा ने बताया कि धरना दे रहे संत समाज और परिजनों ने तीन प्रमुख मांगें रखी थीं. पहली मांग थी कि हत्या मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन हो या वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में निष्पक्ष रूप से जांच हो. दूसरी मांग महंत देवानंद के नाम पर शहर के किसी कॉलेज का नामकरण करने की थी. 

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प्रशासन से आश्वासन के बाद संत समाज और परिजन सहमत

वहीं तीसरी मांग महंत की स्मृति में छतरी (स्मारक) निर्माण कराने की थी. प्रशासन द्वारा मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई और उचित स्तर पर प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिए जाने के बाद संत समाज और परिजन सहमत हो गए. इसके बाद मोर्चरी के बाहर जारी धरना समाप्त कर दिया गया.

धरना खत्म होने के बाद साधु-संतों ने महंत को दी श्रद्धांजलि

धरना समाप्त होने के बाद साधु-संतों और परिजनों ने महंत देवानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए उनके पैतृक निवास स्थान की ओर रवाना हो गए. महंत की हत्या को लेकर क्षेत्र में लोगों में अब भी आक्रोश बना हुआ है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठ रही है.

महंत देवानंद महाराज की चाकू मारकर हत्या

बता दें कि राजस्थान के कोटा शहर के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित चंद्रेसल मठ में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात में महंत देवानंद महाराज की अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी. जानकारी के मुताबिक हथियारों से लैस बदमाश रात के समय मठ में घुसे और सबसे पहले पुजारी के कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी, ताकि वो बाहर न निकल सकें. बुरी तरह से जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 06 Jun 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
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