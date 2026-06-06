कोटा: महंत की हत्या पर गरमाई सियासत, BJP का कांग्रेस पर पलटवार- 'संवेदनशील मुद्दे पर...'

राजस्थान के कोटा जिले में मायापुरी अखाड़े के महंत देवानंद की निर्मम हत्या के बाद प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है. एक तरफ जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार पर तीखा हमला बोला है, तो वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है.

कोटा जिले में स्थित मायापुरी अखाड़े के महंत देवानंद की शुक्रवार देर रात मठ परिसर के भीतर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. घटना के वक्त महंत अपने मठ में सो रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

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हत्या की स्पष्ट वजह नहीं आ पाई है सामने

घटना के बाद इलाके में भारी सनसनी है. पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हत्या की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई है. इस वारदात ने मठों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कांग्रेस का हमला: 'मठ में संत सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी का क्या?'

विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक और आदर्श नगर से विधायक रफीक खान ने इस घटना को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है.

रफीक खान ने कहा, "अगर मौजूदा सरकार में संत-महात्मा भी सुरक्षित नहीं हैं और मठ के भीतर घुसकर सोते हुए महंत की हत्या कर दी जाती है, तो आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा होगा? यह घटना सीधे तौर पर कानून-व्यवस्था को चुनौती है."

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार केवल आंकड़ों के सहारे स्थिति बेहतर होने का दावा कर रही है. विधायक ने संत-महात्माओं और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था करने की मांग की है.

बीजेपी का पलटवार

कांग्रेस पार्टी के इन सियासी हमलों पर राजस्थान बीजेपी ने करारा जवाब दिया है. राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग ने महंत की हत्या को दुखद और निंदनीय बताया, लेकिन साथ ही कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी.

सुरेश गर्ग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे संवेदनशील मामलों में सियासत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की सरकार में अपराध चरम पर था और पुलिस दबाव में काम करती थी. उन्होंने दावा किया कि भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार अपराध को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) की नीति पर काम कर रही है.

बीजेपी प्रवक्ता ने आश्वस्त किया कि इस सरकार में किसी भी मामले में लीपापोती नहीं की जाती है. पुलिस तेजी से अपना काम कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

सरवर चिश्ती के बयान पर भी बोले रफीक खान

महंत हत्याकांड के अलावा, कांग्रेस विधायक रफीक खान ने अजमेर दरगाह कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें चिश्ती ने राज्यसभा चुनाव के टिकटों में कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया था.

रफीक खान ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक से मंसूर अली खान को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, शायद सरवर चिश्ती को इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों और समुदायों (अल्पसंख्यकों सहित) को उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान देने का काम करती है.

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