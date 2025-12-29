राजस्थान में 1 जनवरी से सिर्फ साल ही नहीं, बल्कि मौसम भी करवट लेने वाला है. प्रदेश में पहले से ही तेज सर्दी का दौर जारी है और अब इसके साथ कोहरे का असर भी बढ़ने वाला है. मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. नए साल के पहले दिन कड़ाके की सर्दी के साथ सुबह और रात के समय कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है.

रविवार (28 दिसंबर) को बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी को छोड़कर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया. बीते दो दिनों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है.

जयपुर, दौसा, उदयपुर और करौली समेत 6 शहरों में सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है. वहीं जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्के बादल भी छाए रहे.

पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसके असर से 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान कुछ इलाकों में मावठ यानी हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है.

31 दिसंबर को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर में बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 1 जनवरी को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अलवर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.

फतेहपुर और करौली सबसे ठंडे

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड रही. सबसे ठंडे इलाके सीकर का फतेहपुर और करौली रहे. पाली में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री, सीकर में 3.5, दौसा में 3.9 और लूणकरणसर में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

अलवर में 5, पिलानी में 5.8, बारां में 5.1, सिरोही में 5.5, चूरू में 5.4, जालोर में 5.9, झुंझुनूं और उदयपुर में 6.8, चित्तौड़गढ़ में 6.2, भीलवाड़ा में 6.4, अजमेर में 6.8, कोटा में 7.6, श्रीगंगानगर में 7.5, जयपुर में 8.5, जोधपुर में 9.2, प्रतापगढ़ में 9.5 और बीकानेर में 10.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा.



मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और कोहरे को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर सुबह और देर रात सफर करने वालों को सतर्क रहने को कहा गया है.