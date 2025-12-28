नए साल पर जयपुर पुलिस का एक्शन प्लान, हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ होगा ये एक्शन

जयपुर पुलिस ने इस बार नए साल पर नया एक्शन प्लान तैयार किया है. पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है. इसको लेकर एक्शन प्लान की योजना बनाई है. नए साल की रात को शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस तैनात होगी. वहीं CCTV कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी.

जयपुर कमिश्नरेट की ओर से नववर्ष पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी ऐसे में शहर के प्रमुख क्लबों के बाहर बाउंसरों के साथ साथ पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे यदि कोई नशे में मिला तो उसकी गाड़ी जब्त कर ई रिक्शे से उसे घर भेजा जाएगा.

क्लब संचालित इलाकों में तैयार किया माइक्रो मैप

पुलिस ने नए साल से पहले जिन इलाकों में क्लब संचालित होते हैं. उनका माइक्रो मैप तैयार किया है. जिसके माध्यम से ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जा सके. साथ ही साथ पुलिस की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया जाएगा जिसके माध्यम से कोई भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

क्लब संचालकों को पुलिस ने दिए सख्त निर्देश

पुलिस की ओर से क्लब संचालकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कार पार्किंग करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वापसी में कार कौन चलाएगा, इसकी जिम्मेदारी भी क्लब संचालक की होगी. जयपुर पुलिस की ओर से विशेष नाकाबंदी व्यवस्था रहेगी शहर के 73 स्थानों पर नाकाबंदी होगी वहीं सबसे ज्यादा क्लब जवाहर सर्किल इलाक़े में हैं ऐसे में ऐसी जगह पर अतिरिक्त जाप्ता तैनात रहेगा.

हुड़दंग मचाने वालों की नहीं होगी खैर

इस बार नए साल पर जश्न तो मनाया जा सकेगा, लेकिन हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन होगा. वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों की भी खैर नहीं होगी. इसको लेकर पुलिस द्वारा सभी को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं.