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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: नवंबर में भी सामान्य से 4 डिग्री ऊपर पारा, जानें कब से बदलेगा मौसम?

राजस्थान: नवंबर में भी सामान्य से 4 डिग्री ऊपर पारा, जानें कब से बदलेगा मौसम?

राजस्थान के मौसम पर IMD निदेशक राधेश्याम शर्मा ने जानकारी दी है कि राजस्थान को जल्द ही गर्मी से राहत मिल सकती है. यहां 14-15 नवंबर के बीच एक नया 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' सक्रिय हो सकता है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 13 Nov 2026 10:41 AM (IST)
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उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में गुलाबी ठंड की शुरूआत हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे राजस्थान को अभी और इंतजार करना पड़ेगा. नवंबर का आधा महीना बीत जाने के बाद भी राजस्थान को लोगों को तेज धूप और गर्मी झेलनी पड़ रही है.

तड़के सुबह और रात को भी अपेक्षित गिरावट नहीं देखने को मिल रही. इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने मौसम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. अगर अनुमान के तहत ये बदलाव हुए तो राजस्थान के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.    

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मौसम विभाग के निदेशक ने क्या कहा?

राजस्थान के मौसम पर IMD निदेशक राधेश्याम शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शुष्क मौसम और दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के कारण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में दिन अब भी गर्म रह रहा है. उन्होंने कहा, "पूरे नवंबर महीने में राजस्थान का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा है. कोई भी 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय नहीं रहा है. लगातार पिछले 10-12 दिनों से ज्यादातर जगहों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए गए हैं."

दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में पारा 37 डिग्री के पार

उन्होंने बताया कि अभी भी दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान, खासकर जोधपुर और बाड़मेर संभाग में, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. इसी तरह, पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. कुल मिलाकर पूरे नवंबर महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बने हुआ है. "

14 और 15 नवंबर को बढ़ सकती है ठंड

निदेशक ने आगे बताया कि राजस्थान के लोगों को 14-15 नवंबर के बीच गर्मी से राहत मिल सकती है. उन्होंने कहा, "14-15 नवंबर के आसपास एक नया 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' सक्रिय होने की उम्मीद है. इससे मौसम का मिजाज बदलेगा और तापमान में गिरावट आने की संभावना है."

क्यों गर्म है राजस्थान?

दरअसल, राजस्थान में मौसम के शुष्क और गर्म रहने का कारण पहाड़ी राज्यों में अब तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होना है. इसके अलावा प्रशांत महासागर में सक्रिय 'अल नीनो' की परिस्थितियां भी क्षेत्रियम मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर रही हैं.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 13 Nov 2026 10:41 AM (IST)
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