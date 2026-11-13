राजस्थान: नवंबर में भी सामान्य से 4 डिग्री ऊपर पारा, जानें कब से बदलेगा मौसम?

उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में गुलाबी ठंड की शुरूआत हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे राजस्थान को अभी और इंतजार करना पड़ेगा. नवंबर का आधा महीना बीत जाने के बाद भी राजस्थान को लोगों को तेज धूप और गर्मी झेलनी पड़ रही है.

तड़के सुबह और रात को भी अपेक्षित गिरावट नहीं देखने को मिल रही. इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने मौसम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. अगर अनुमान के तहत ये बदलाव हुए तो राजस्थान के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

VIDEO | Jaipur: On Rajasthan's weather conditions, IMD Director Radheshyam Sharma says, "The weather in Rajasthan has remained completely dry throughout the month of November. No Western Disturbance has been active, and for the past 10–12 days, both maximum and minimum temperatures have consistently been recorded at 2 to 4 degrees Celsius above normal in most locations. Currently, in southwestern Rajasthan, specifically the Jodhpur division, maximum temperatures are reaching as high as 37 degree Celsius (notably in Barmer), which is 3 to 4 degrees Celsius above normal. Similarly, in many parts of western Rajasthan, minimum temperatures are 4 to 6 degrees Celsius above normal. In short, conditions characterised by above-normal maximum and minimum temperatures have persisted throughout November; however, a new Western Disturbance is expected to become active around November 14–15." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026

मौसम विभाग के निदेशक ने क्या कहा?

राजस्थान के मौसम पर IMD निदेशक राधेश्याम शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शुष्क मौसम और दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के कारण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में दिन अब भी गर्म रह रहा है. उन्होंने कहा, "पूरे नवंबर महीने में राजस्थान का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा है. कोई भी 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय नहीं रहा है. लगातार पिछले 10-12 दिनों से ज्यादातर जगहों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए गए हैं."

दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में पारा 37 डिग्री के पार

उन्होंने बताया कि अभी भी दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान, खासकर जोधपुर और बाड़मेर संभाग में, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. इसी तरह, पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. कुल मिलाकर पूरे नवंबर महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बने हुआ है. "

14 और 15 नवंबर को बढ़ सकती है ठंड

निदेशक ने आगे बताया कि राजस्थान के लोगों को 14-15 नवंबर के बीच गर्मी से राहत मिल सकती है. उन्होंने कहा, "14-15 नवंबर के आसपास एक नया 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' सक्रिय होने की उम्मीद है. इससे मौसम का मिजाज बदलेगा और तापमान में गिरावट आने की संभावना है."

क्यों गर्म है राजस्थान?

दरअसल, राजस्थान में मौसम के शुष्क और गर्म रहने का कारण पहाड़ी राज्यों में अब तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होना है. इसके अलावा प्रशांत महासागर में सक्रिय 'अल नीनो' की परिस्थितियां भी क्षेत्रियम मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर रही हैं.