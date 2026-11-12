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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: उम्मेद अस्पताल के हॉस्टल में महिला डॉक्टर का मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

जोधपुर: उम्मेद अस्पताल के हॉस्टल में महिला डॉक्टर का मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में उम्मेद अस्पताल के हॉस्टल के कमरा नंबर 312 में फंदे जैसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है. मृतक डॉक्टर निक्की चौधरी झुंझुनूं की रहने वाली थीं.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 12 Nov 2026 09:08 PM (IST)
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जोधपुर शहर के उम्मेद अस्पताल परिसर स्थित पीजी हॉस्टल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया. एनेस्थीसिया विभाग में कार्यरत 2025 बैच की रेजिडेंट डॉक्टर निक्की चौधरी का शव बुधवार (11 नवंबर) शाम हॉस्टल के कमरा नंबर 312 में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही साथी डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के अनुसार, झुंझुनूं निवासी निक्की चौधरी हॉस्टल के कमरा नंबर 312 में रहती थीं. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि उन्होंने कथित तौर पर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था. हालत बिगड़ने पर साथी डॉक्टरों ने उन्हें आनन-फानन में मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर बारीकी से की जांच

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हॉस्टल के कमरे का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. फतेह सिंह और अस्पताल अधीक्षक डॉ. मोहन मकवाना ने मौके का जायजा लिया.

अस्पताल के हॉस्टल के कमरे में नहीं मिला कोई फंदा!

पुलिस के अनुसार, शुरुआती निरीक्षण में कमरे में फंदे जैसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है. फिलहाल मौके से किसी सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि भी नहीं हुई है. पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. डॉक्टर का मोबाइल फोन भी फिलहाल पुलिस ने कब्जे में नहीं लिया है.

परिवार और साथी डॉक्टरों में शोक का माहौल

मृतक डॉक्टर निक्की चौधरी झुंझुनूं निवासी सर्जन सिंह की पुत्री थीं. उनकी मौत के बाद परिजनों और साथी डॉक्टरों में शोक का माहौल है. फिलहाल पुलिस की टीम सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 09:08 PM (IST)
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Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
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