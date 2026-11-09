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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में दर्दनाक हादसा, सेना के ट्रक को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हवलदार की मौत

राजस्थान में दर्दनाक हादसा, सेना के ट्रक को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हवलदार की मौत

कोटा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने सेना के वाहन को टक्कर मार दी. जिसमें एक जवान की मौत हो गयी, जबकि एक घायल हो गया.हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 09 Nov 2026 06:59 PM (IST)
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राजस्थान में कोटा जिले से होकर गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारतीय सेना के एक हवलदार की जान चली गई. जबकि उनका एक साथी जवान जख्मी हो गया. हादसा जालिमपुरा टोल के पास करीब दोपहर 2:15 बजे हुआ. 

सेना के वाहन को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आया जवान 

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सेना के ट्रक का पिछला हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ और उसका एक टायर सड़क किनारे बनी छोटी दीवार पर चढ़ गया. इसी दौरान हवलदार ट्रक के पिछले पहिये की चपेट में आ गए. गंभीर चोटों के चलते उनकी मौत हो गई. हादसे में एक अन्य जवान भी घायल हुआ है.

मृतक की पहचान हवलदार नारायण लाल  निवासी विजयवाड़ा,आंध्रप्रदेश के रूप में हुई है. वे कोटा में तैनात थे. सुल्तानपुर थानाधिकारी दौलत साहू के मुताबिक सेना के जवान ट्रक में सवार होकर कोटा की तरफ से आ रहे थे. उनके पीछे सेना के अन्य वाहन भी चल रहे थे. जालिमपुरा के नजदीक सड़क किनारे खड़े सेना के ट्रक को पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी.

सड़क पर बिखर गए सिलेंडर 

हादसे में शामिल ट्रेलर में गैस के खाली सिलेंडर भरे हुए थे. टक्कर के बाद सिलेंडर सड़क पर बिखर गए. जिससे एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही सुल्तानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले.

पुलिस ने मृतक हवलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुर अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है. हादसे की जानकारी सेना के संबंधित अधिकारियों को भी दी गई है.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 09 Nov 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
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