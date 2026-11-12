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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर: बिरसा मुंडा की जयंती पर BJP का बड़ा आयोजन, 15 नवंबर को मनेगा जनजाति गौरव दिवस

डूंगरपुर: बिरसा मुंडा की जयंती पर BJP का बड़ा आयोजन, 15 नवंबर को मनेगा जनजाति गौरव दिवस

मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने BJP कार्यकर्ताओं से कहा कि जनजाति गौरव दिवस को सिर्फ औपचारिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा जाए. भगवान बिरसा मुंडा और जनजाति समाज के अन्य नायकों के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाएं.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 12 Nov 2026 09:07 PM (IST)
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भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, बलिदान और जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर डूंगरपुर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस बार आयोजन के जरिए जनजाति समाज के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और उनके इतिहास से लोगों को रूबरू कराने पर खास जोर रहेगा.

कार्यक्रमों की तैयारियों और रूपरेखा को लेकर गुरुवार (12 नवंबर) को भाजपा के जिला नवीन कार्यालय में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा सहित देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले जनजाति समाज के महान नायकों के इतिहास, उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया. साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जनजाति समाज के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं और विकास कार्यों का भी जिक्र किया.

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'बिरसा मुंडा ने जगाई थी जनजाति समाज में स्वाभिमान की अलख'

मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा, ''देश की आजादी के आंदोलन में जनजाति समाज के वीर सपूतों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है. भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए जनजाति समाज में स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की. उन्होंने समाज को अपनी संस्कृति, परंपराओं और पहचान की रक्षा के लिए संगठित किया.''

बिरसा मुंडा के जीवन से एकजुट रहने की प्रेरणा- बाबूलाल खराड़ी

मंत्री ने बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने कम उम्र में ही अंग्रेजी शासन और शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की. उनका संघर्ष केवल राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था, बल्कि जनजाति समाज के अधिकारों, सम्मान और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा से भी जुड़ा था. उनका जीवन आज भी समाज को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और एकजुट रहने की प्रेरणा देता है.

तिलका मांझी से लेकर बिरसा मुंडा तक के बलिदान को किया याद

मंत्री खराड़ी ने जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए तिलका मांझी का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1857 की क्रांति से पहले ही वर्ष 1784 में तिलका मांझी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा दिया था. अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी थी. ऐसे अनेक जनजाति वीरों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्योछावर किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में जनजाति समाज के कई महान नायकों के योगदान को अपेक्षित पहचान नहीं मिली. वहीं भाजपा सरकारों ने इन महापुरुषों के इतिहास और बलिदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया है.

मोदी सरकार ने 15 नवंबर को घोषित किया राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस

मंत्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजाति समाज के अधिकारों और उत्थान को लेकर महत्वपूर्ण पहल की थी. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया.

इसका उद्देश्य देश के जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देना और उनके संघर्ष की गाथा को देशभर में पहुंचाना है. साथ ही युवा पीढ़ी को अपने इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना भी इस आयोजन का प्रमुख मकसद है.

63 हजार गांवों के विकास के लिए 89,156 करोड़ रुपये का प्रावधान

इस दौरान मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के करीब 63 हजार गांवों के समग्र विकास के लिए 89,156 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है.

इस अभियान के माध्यम से जनजाति बहुल गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के परिवारों तक भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं.

14 नवंबर को स्मारकों की सफाई और दीपोत्सव, 15 को मुख्य आयोजन

राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि 14 नवंबर को जिलेभर में जनजाति महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों एवं प्रतिमाओं की साफ-सफाई की जाएगी. इसके बाद दीपोत्सव आयोजित कर महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी जाएगी.

इसके साथ ही जिले के विभिन्न स्कूलों में भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी, उनके संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा. विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक और रचनात्मक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, ताकि नई पीढ़ी जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास को करीब से जान सके.

पीएम मोदी जुड़ेंगे ऑनलाइन

15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का मुख्य आयोजन होगा. जिला मुख्यालय के साथ-साथ उपखंड स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर संबोधित करेंगे. आयोजन में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जनजाति समाज के प्रबुद्धजनों और आमजन की भागीदारी रहेगी.

गांव-गांव तक पहुंचाएं जनजाति नायकों की गौरवगाथा- खराड़ी

मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस को केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा जाए. भगवान बिरसा मुंडा और जनजाति समाज के अन्य महान नायकों के विचारों, संघर्ष और बलिदान को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए. उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, सामाजिक एकता, संस्कृति की रक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देता है.

बीजेपी के कई पदाधिकारी रहे मौजूद

इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली, पूर्व जिला अध्यक्ष गुरुप्रसाद पटेल, उपसभापति अनिल पटेल, जिला महामंत्री पंकज जैन, चौरासी विधानसभा प्रत्याशी कारीलाल ननोमा, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष भंवरलाल कटारा, जिला प्रवक्ता जयेश लोधावरा, जिला मीडिया प्रभारी गुणवंत कलाल सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 12 Nov 2026 09:07 PM (IST)
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