कोटा में मौत पर कब लगेगी लगाम? जेके लोन अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत

कोटा में एक तरफ घरों में दीपावली के दीप जल रहे थे, दूसरी तरफ एक परिवार की जिंदगी का सबसे बड़ा चिराग बुझ गया. जिस घर में 8 नवंबर को नन्ही बेटी के जन्म की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब मातम पसरा है. कोटा के जेके लोन अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 36 वर्षीय प्रीति की मौत ने एक बार फिर चिकित्सा व्यवस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर दिया है.

यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले मई महीने में पांच प्रसूताओं की मौत और अक्टूबर में तीन अन्य प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आने के बाद अब प्रीति की मौत ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बेटी को जन्म देकर मां ने तोड़ा दम

जानकारी के अनुसार, प्रीति ने 8 नवंबर को दीपावली के दिन इंद्रगढ़ अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए बेटी को जन्म दिया था. डिलीवरी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. सांस लेने में परेशानी के साथ फेफड़ों और किडनी से जुड़ी गंभीर जटिलताएं सामने आईं. हालत बिगड़ने पर उन्हें कोटा के जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया गया कि पिछले चार दिनों से यूरिन आउटपुट बंद था और किडनी ने काम करना बंद कर दिया था. चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद प्रीति को बचाया नहीं जा सका.

मई में पांच, अक्टूबर में तीन और अब एक और मौत

कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामलों ने पहले ही चिकित्सा महकमे की चिंता बढ़ा रखी है. मई महीने में पांच प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आए थे. इसके बाद अक्टूबर में तीन और प्रसूताओं की मौत की घटनाओं ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. अब प्रीति की मौत ने एक बार फिर इस सिलसिले को लेकर चिंता और नाराजगी बढ़ा दी है.

लगातार सामने आ रहे इन मामलों से आम लोगों में भी आक्रोश है. लोगों का सवाल है कि आखिर प्रसव के बाद महिलाओं की हालत इतनी गंभीर क्यों हो रही है? क्या समय पर जटिलताओं की पहचान और उचित उपचार की व्यवस्था पर्याप्त है? क्या हर मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक कारण सार्वजनिक किए जा रहे हैं?

अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल

एक के बाद एक सामने आ रही मौतों ने जेके लोन अस्पताल की व्यवस्थाओं, प्रसव के बाद निगरानी, गंभीर मरीजों के उपचार और समय पर रेफरल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि हर मौत की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे मामलों की समग्र समीक्षा और स्वतंत्र चिकित्सकीय जांच जरूरी है.

आखिर कब थमेगा मौतों का सिलसिला?

एक नवजात बच्ची ने दुनिया में कदम रखा, लेकिन उसकी मां उसे बड़ा होते देखने के लिए दुनिया में नहीं रही. यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि प्रसव के दौरान और उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल है. लोगों में गम के साथ नाराजगी भी है. अब निगाहें चिकित्सा विभाग और अस्पताल प्रशासन पर टिकी हैं कि इन मौतों की वास्तविक वजहों की जांच कब होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे.