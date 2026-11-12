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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुरः MLC बनाने के नाम पर मांगी रिश्वत, 1 हजार घूस लेते चिकित्सा अधिकारी गिरफ्तार

डूंगरपुरः MLC बनाने के नाम पर मांगी रिश्वत, 1 हजार घूस लेते चिकित्सा अधिकारी गिरफ्तार

मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (MLC) बनाने की एवज में घूस मांगने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. 

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 12 Nov 2026 09:10 PM (IST)
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डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) झौथरी के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित परमार को एक हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोप है कि डॉक्टर ने मारपीट के एक मामले में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (MLC) बनाने की एवज में परिवादी से रिश्वत की मांग की थी. शिकायत के सत्यापन के बाद ACB ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की.

मामला चौरासी थाना क्षेत्र में दर्ज मारपीट के एक प्रकरण से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार, इस मामले में MLC बनवाने के लिए परिवादी PHC झौथरी पहुंचा था. आरोप है कि यहां तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित परमार ने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनाने के बदले परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. बाद में बातचीत के दौरान रिश्वत की रकम 2 हजार रुपये में तय हुई.

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शिकायत के सत्यापन के बाद ACB ने रची कार्रवाई की रणनीति

रिश्वत की मांग से परेशान परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले का सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर ब्यूरो की टीम ने आरोपी चिकित्सा अधिकारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. बताया जा रहा है कि सत्यापन के दौरान आरोपी डॉक्टर एक हजार रुपये पहले ही प्राप्त कर चुके थे.

शेष एक हजार रुपये लेते ही रंगे हाथों पकड़ा

इसके बाद ACB की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया. जैसे ही डॉ. अमित परमार ने रिश्वत की शेष एक हजार रुपये की राशि प्राप्त की, मौके पर मौजूद ACB टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया. कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हलचल मच गई.

ASP राजेंद्र जैन के नेतृत्व में कार्रवाई, पूछताछ जारी

ACB की इस कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जैन ने जानकारी दी. फिलहाल ब्यूरो की टीम आरोपी चिकित्सा अधिकारी से पूछताछ कर रही है. साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य के बदले रिश्वत मांगने का यह मामला एक बार फिर सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े करता है. हालांकि, मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 12 Nov 2026 09:10 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS Dungarpur NEWS
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