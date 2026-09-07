Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: अजमेर और डीग में ढहे सरकारी स्कूलों के हिस्सा, बाल-बाल बचे लोग

राजस्थान: अजमेर और डीग में ढहे सरकारी स्कूलों के हिस्सा, बाल-बाल बचे लोग

राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा गिरने के दो और मामले अजमेर और अलवर के डीग से सामने आ रहे हैं. वहीं, शिक्षा मंत्री निकाय चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 07 Sep 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते 24 घंटे में राज्य के अजमेर और डीग जिले में स्कूल बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिरा है. अजमेर में स्कूल के बाहर खड़ी पांच कारों पर मलबा गिरने से वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं.

राहत की बात ये रही कि दोनों ही घटनाएं बच्चों की छुट्टी के बाद हुईं और इनमें छात्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. हालांकि, इन दोनों घटनाओं में एक बार फिर से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

राजस्थान में नकली होलोग्राम लगाकर बेचते थे हरियाणा की शराब, 50 लाख का माल जब्त

अजमेर में स्कूल की दीवार गिरी

पहली घटना अजमेर जिले की है. अजमेर में शहरी इलाके में डिग्गी बाजार स्थित आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दीवार तेज बारिश में अचानक भरभरा कर गिर गई. स्कूल की इस दीवार के बाहर दरगाह में जियारत करने के लिए आए श्रद्धालुओं की कारें खड़ी हुई थी. गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त ना तो स्कूल में बच्चे थे और ना ही पांचो कार में कोई बैठा हुआ था.

स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. सीमा शर्मा का कहना है कि स्कूल के बाहर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग कराई जाती है. हालांकि, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि यहां पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनके और विभाग की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं. दीवार अगर जर्जर थी तो उसे पहले क्यों ठीक नहीं कराया गया था. 

डीग में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा

दूसरी घटना अलवर से सटे हुए डीग जिले की है. यहां कामा इलाके में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा रविवार शाम बारिश के बीच अचानक गिर गया. स्कूल बिल्डिंग की छत पूरी तरह गिर गई, जबकि दीवार और पिलर भी मलबे में तब्दील हो गए. रविवार की छुट्टी की वजह से स्कूल में बच्चे नहीं थे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा में नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने स्कूल बिल्डिंग गिरने की घटना पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है.

निकाय चुनाव में व्यस्त हैं शिक्षा मंत्री

इन घटनाओं ने सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत और शिक्षा विभाग की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बहरहाल इन घटनाओं के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर निकाय चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं. वह लंबे अरसे से कोटा और बारा जिले में डेरा जमाए हुए हैं. उनके बेटे बहू और भाई भी चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन तकनीकी वजहों से मैदान में नहीं उतर सके.

कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल निरीक्षण अभियान के बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर फिर से बहस शुरू हो गई है. सवाल यही उठता है कि आखिरकार देश के भविष्य कब सुरक्षित बिल्डिंग में अच्छे माहौल में पढ़ाई कर सकेंगे.

राजस्थान भाग गया था सत्य निकेतन हादसे का आरोपी हरिराम! पुलिस ने यूं दबोचा

 

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 07 Sep 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Ajmer News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान भाग गया था सत्य निकेतन हादसे का आरोपी हरिराम! पुलिस ने यूं दबोचा
राजस्थान भाग गया था सत्य निकेतन हादसे का आरोपी हरिराम! पुलिस ने यूं दबोचा
राजस्थान
राजस्थान में नकली होलोग्राम लगाकर बेचते थे हरियाणा की शराब, 50 लाख का माल जब्त
राजस्थान में नकली होलोग्राम लगाकर बेचते थे हरियाणा की शराब, 50 लाख का माल जब्त
राजस्थान
एक्टिंग CJ विवाद के बीच राजस्थान HC को मिला नया चीफ जस्टिस, जानें कौन हैं संजय अग्रवाल
एक्टिंग CJ विवाद के बीच राजस्थान HC को मिला नया चीफ जस्टिस, जानें कौन हैं संजय अग्रवाल
राजस्थान
डूंगरपुर-सागवाड़ा निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 100 EVM की कमिश्निंग पूरी
डूंगरपुर-सागवाड़ा निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 100 EVM की कमिश्निंग पूरी
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आचार्य बालकृष्ण को मिली बड़ी राहत , CBI कोर्ट ने किया बरी
आचार्य बालकृष्ण को मिली बड़ी राहत , CBI कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: रेखा सरकार का पहला बड़ा एक्शन, MCD के 5 अधिकारी सस्पेंड, देखें पूरी लिस्ट
सत्य निकेतन हादसा: पहला बड़ा एक्शन, MCD के 5 अधिकारी सस्पेंड, देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
डॉक्टर पर हमला मामले में शिवसेना पार्षद पर SC सख्त, 'ऐसे लोगों को...'
डॉक्टर पर हमला मामले में शिवसेना पार्षद पर SC सख्त, 'ऐसे लोगों को...'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर, ये धाकड़ बल्लेबाज लेगा जगह
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर, ये धाकड़ बल्लेबाज लेगा जगह
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
सर्जियो गोर ने दिया बड़ा ऑफर, 'चांद की सतह पर भारत हमारे साथ हो...'
सर्जियो गोर ने दिया बड़ा ऑफर, 'चांद की सतह पर भारत हमारे साथ हो...'
मध्य प्रदेश
एक साल में 4 बार ट्रांसफर... परेशान हुईं भोपाल की IAS अफसर नेहा मारव्या, छलका दर्द
एक साल में 4 बार ट्रांसफर... परेशान हुईं भोपाल की IAS अफसर नेहा मारव्या, छलका दर्द
नौकरी
SBI में बंपर भर्ती की तैयारी, 2027 में जुड़ेंगे 12000 नए कर्मचारी
SBI में बंपर भर्ती की तैयारी, 2027 में जुड़ेंगे 12000 नए कर्मचारी
ABP NEWS
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
ABP NEWS
Viral Video: Saharanpur में ‘न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे... मुजफ्फरपुर दंगा’ वाले पोस्टर!
Viral Video: Saharanpur में ‘न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे... मुजफ्फरपुर दंगा’ वाले पोस्टर!
ABP NEWS
Mosque Demolition Controversy: तो क्या कुएं के चलते मस्जिद गिराने का विरोध कर रहे थे मुस्लिम?
Mosque Demolition Controversy: तो क्या कुएं के चलते मस्जिद गिराने का विरोध कर रहे थे मुस्लिम?
ABP NEWS
Viral Video: जहां 4 बर्तन होंगे, तो बजेंगे ही...!
Viral Video: जहां 4 बर्तन होंगे, तो बजेंगे ही...!
ABP NEWS
Viral Video: 'कांजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', BJP विधायक का वीडियो वायरल!
Viral Video: 'कांजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', BJP विधायक का वीडियो वायरल!
Embed widget