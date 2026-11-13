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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा: प्रताड़ना से परेशान ECG टेक्नीशियन ने दी जान, सुसाइड नोट में 3 अधिकारियों के नाम

कोटा: प्रताड़ना से परेशान ECG टेक्नीशियन ने दी जान, सुसाइड नोट में 3 अधिकारियों के नाम

कोटा के जेके लोन अस्पताल में ECG टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत सतीश कुमार चांदसी ने कथित तौर पर कार्यस्थल के दबाव और अधिकारियों के रवैये से परेशान होकर आत्महत्या कर ली.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 13 Nov 2026 05:06 PM (IST)
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कोटा में सरकारी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी निभाने वाला एक कर्मचारी कथित तौर पर कार्यस्थल के दबाव और अधिकारियों के रवैये से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली. कोटा के जेके लोन अस्पताल में ECG टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत सतीश कुमार चांदसी की मौत ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों के कार्यभार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे सतीश ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजन उन्हें तत्काल एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दौरान कमरे से मिले कथित सुसाइड नोट ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया. नोट में सतीश ने अपनी परेशानी बयां करते हुए अस्पताल के तीन अधिकारियों पर प्रताड़ना और नौकरी को लेकर धमकाने के आरोप लगाए हैं.

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छुट्टियां दूसरों की, ड्यूटी का बोझ सतीश पर!

परिजनों के मुताबिक, अस्पताल में कर्मचारियों की कमी और अन्य स्टाफ के छुट्टी पर होने के कारण सतीश को लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही थी. आरोप है कि उनसे लगातार 13 दिनों तक काम करवाया जा रहा था. लगातार नाइट ड्यूटी और आराम नहीं मिलने से वह मानसिक रूप से परेशान थे. उन्होंने अधिकारियों से दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी लगाने और खुद को राहत देने की गुजारिश भी की, लेकिन उनकी फरियाद पर गौर नहीं किया गया.

मामले में मृतक के साले सूरज ने बताया कि सतीश ने नर्सिंग अधीक्षक मोहनलाल बैरवा और नवीन शर्मा के व्यवहार तथा ड्यूटी को लेकर अस्पताल अधीक्षक निर्मला शर्मा से भी शिकायत की थी. आरोप है कि वहां भी उन्हें राहत देने के बजाय फटकार लगाई गई और नौकरी नहीं करनी हो तो छोड़ देने की बात कही गई. परिजनों का कहना है कि लगातार दबाव और कथित धमकियों ने सतीश को भीतर तक तोड़ दिया था.

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सुसाइड नोट में पत्नी से माफी, पुलिस से इंसाफ की गुहार

सतीश ने अपने कथित सुसाइड नोट में पत्नी पूजा से इस कदम के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी. साथ ही पुलिस से गुजारिश की कि जिन लोगों को उसने अपनी परेशानी और प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार बताया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. नोट में नर्सिंग अधीक्षक मोहनलाल बैरवा, नवीन शर्मा और अस्पताल अधीक्षक निर्मला शर्मा का नाम सामने आया है.

सतीश की मौत के बाद परिजन शव लेकर जेके लोन अस्पताल पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की. परिजनों का कहना है कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद अधूरी रहेगी.

अब जांच के घेरे में अस्पताल की व्यवस्था

एक कर्मचारी की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अस्पताल में ड्यूटी का बंटवारा नियमानुसार हो रहा था. क्या लगातार 13 दिन तक ड्यूटी करवाने की शिकायत सही है. क्या सतीश ने अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी रखी थी और यदि रखी थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, इन तमाम सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकेगा. फिलहाल सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि और पूरे घटनाक्रम की जांच होना बाकी है.

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 13 Nov 2026 05:06 PM (IST)
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Kota News RAJASTHAN NEWS
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