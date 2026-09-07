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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानएक्टिंग CJ विवाद के बीच राजस्थान HC को मिला नया चीफ जस्टिस, जानें कौन हैं संजय अग्रवाल

एक्टिंग CJ विवाद के बीच राजस्थान HC को मिला नया चीफ जस्टिस, जानें कौन हैं संजय अग्रवाल

राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर संजय अग्रवाल ने शपथ ग्रहण की और अपना कार्यभार संभाला. इससे पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश से वकील नाराज थे और काम ठप कर दिया था.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 07 Sep 2026 11:36 AM (IST)
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राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजय अग्रवाल ने आज (सोमवार, 7 सितंबर) को शपथ ग्रहण की. राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के सामने लोकभवन में संजय अग्रवाल ने अंग्रेजी में शपथ लेकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला. शपथ से पहले चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपॉइंटमेंट लेटर पढ़कर सुनाया.

लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा के साथ राजस्थान सरकार के कई मंत्री और दूसरे लोग भी मौजूद रहे. समारोह में चीफ जस्टिस संजय अग्रवाल के परिवार के कई सदस्य भी मौजूद थे.

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एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश के खिलाफ थे वकील

दरअसल, कुछ दिनों पहले राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को लेकर काफी विवाद हुआ था. उनके खिलाफ हाई कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन किया था और कई दिनों तक काम ठप पड़ा रहा था. इसके बाद जस्टिस संजय अग्रवाल ने बतौर चीफ जस्टिस शपथ ग्रहण कर हाई कोर्ट का कार्यभार संभाला. इससे पहले चीफ जस्टिस संजय अग्रवाल इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में थे. 

एक्टिंग चीफ जस्टिस पर लगे थे कई गंभीर आरोप

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्रवाई के लिए तीन पत्र लिखे थे. हालांकि जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था. नए चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण के बाद अब यह विवाद खत्म हो जाने की उम्मीद है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 Sep 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Rajasthan High Court RAJASTHAN NEWS
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