एक्टिंग CJ विवाद के बीच राजस्थान HC को मिला नया चीफ जस्टिस, जानें कौन हैं संजय अग्रवाल

राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजय अग्रवाल ने आज (सोमवार, 7 सितंबर) को शपथ ग्रहण की. राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के सामने लोकभवन में संजय अग्रवाल ने अंग्रेजी में शपथ लेकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला. शपथ से पहले चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपॉइंटमेंट लेटर पढ़कर सुनाया.

लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा के साथ राजस्थान सरकार के कई मंत्री और दूसरे लोग भी मौजूद रहे. समारोह में चीफ जस्टिस संजय अग्रवाल के परिवार के कई सदस्य भी मौजूद थे.

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एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश के खिलाफ थे वकील

दरअसल, कुछ दिनों पहले राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को लेकर काफी विवाद हुआ था. उनके खिलाफ हाई कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन किया था और कई दिनों तक काम ठप पड़ा रहा था. इसके बाद जस्टिस संजय अग्रवाल ने बतौर चीफ जस्टिस शपथ ग्रहण कर हाई कोर्ट का कार्यभार संभाला. इससे पहले चीफ जस्टिस संजय अग्रवाल इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में थे.

एक्टिंग चीफ जस्टिस पर लगे थे कई गंभीर आरोप

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्रवाई के लिए तीन पत्र लिखे थे. हालांकि जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था. नए चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण के बाद अब यह विवाद खत्म हो जाने की उम्मीद है.

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