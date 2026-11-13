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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानझुंझुनूं: पिता का सपना पूरा करने हेलीकॉप्टर से दुल्हन घर लाया बेटा, देखकर चौंके लोग

झुंझुनूं: पिता का सपना पूरा करने हेलीकॉप्टर से दुल्हन घर लाया बेटा, देखकर चौंके लोग

राजस्थान के झुंझुनूं में एक खास तरह की विदाई देखने को मिली है. यहां अपने रिटायर पिता के सपने को पूरा करते हुए एक बेटा दुल्हन को हेलीकॉपटर से घर लेकर आया. इस नजारे को देखने के लिए भीड़ लग गई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 13 Nov 2026 11:05 AM (IST)
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शादी के बाद दुल्हन की विदाई तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन जब दुल्हन हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल पहुंचे तो नजारा कुछ खास ही हो जाता है. झुंझुनूं जिले के ढंढारिया गांव में ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिला.

भारतीय सेना से सेवानिवृत्त पिता के सपने को बेटे ने अपनी शादी में पूरा किया. दुल्हन निकिता कुलहरी हेलीकॉप्टर से गांव पहुंची तो उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. हेलीकॉप्टर से दुल्हन की एंट्री गांव में आकर्षण का केंद्र बन गई.

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ग्रामीणों में दुल्हन को देखने की उत्सुकता

जानकारी के मुताबिक, पिलानी पंचायत समिति क्षेत्र के ढंढारिया गांव निवासी अभिनव पूनिया की शादी चूरू जिले के बिंजूसर निवासी निकिता कुलहरी के साथ हुई. शादी के बाद 11 नवंबर को अभिनव अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर गांव पहुंचे. हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होते ही ग्रामीणों में दुल्हन को देखने की उत्सुकता दिखाई दी. लोगों ने नव दंपति का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस खास पल को अपने कैमरों में कैद किया.

पिता के सपने को किया पूरा

अभिनव पूनिया ने बताया कि बीएससी करने के बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी जॉइन की थी. 5 दिसंबर 2025 को निकिता के साथ उनकी सगाई हुई थी. सगाई के बाद से ही उनका और उनके पिता राजेश पूनिया का सपना था कि शादी के बाद दुल्हन को हेलीकॉप्टर से गांव लाया जाए. इसी सपने को शादी के मौके पर साकार किया गया.

अभिनव के पिता राजेश पूनिया वर्ष 2008 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए थे. वर्तमान में वे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की टेक्निकल विंग में कार्यरत हैं और दिल्ली में पोस्टेड हैं. वहीं, दुल्हन निकिता बीएससी नर्सिंग तक पढ़ी हैं. उनके माता-पिता शिक्षक हैं.

हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंड्रेला पुलिस मौके पर मौजूद रही. पिलानी से दमकल टीम भी पहुंची. पिता के सपने को पूरा कर अभिनव ने अपनी शादी के इस खास पल को परिवार और पूरे गांव के लिए यादगार बना दिया.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 Nov 2026 11:05 AM (IST)
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