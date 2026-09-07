राजस्थान में नकली होलोग्राम लगाकर बेचते थे हरियाणा की शराब, 50 लाख का माल जब्त

उदयपुर में आगामी निकाय चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के बीच उदयपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. हिरणमगरी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (DST) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा की सस्ती शराब को राजस्थान की महंगी शराब बताकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है.

पुलिस ने रीको कलड़वास स्थित एक गोदाम पर दबिश देकर करीब 50 लाख रुपए बाजार मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की है. मौके से शराब से भरे दो कार और एक टेम्पो, 60 कार्टन अंग्रेजी शराब, 110 बीयर के टीन, नकली मोनोग्राम और होलोग्राम लगाने की मशीन सहित 15 फर्जी नंबर प्लेटें भी जब्त की गई हैं.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी केदार कुमार सेनानी उम्र 44 साल निवासी गोवर्धन विलास, उदयपुर को गिरफ्तार किया है. वहीं गिरोह के तीन अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

हरियाणा से सस्ती शराब, राजस्थान में बनाते थे 'महंगी'

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी हरियाणा से सस्ती शराब खरीदकर उदयपुर लाते थे. इसके बाद रीको कलड़वास स्थित गोदाम में शराब की बोतलों पर राजस्थान आबकारी विभाग के फर्जी होलोग्राम, सील, स्टीकर और अलग-अलग ब्रांड के नकली मोनोग्राम लगाए जाते थे.

इसके बाद हरियाणा की शराब को राजस्थान की असली शराब बताकर बाजार में महंगे दामों पर बेचा जाता था. पुलिस को गोदाम से ऐसी शराब भी मिली, जिस पर साफ तौर पर 'फॉर सेल इन हरियाणा ऑनली' लिखा हुआ था.

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गाड़ियों की 15 फर्जी नंबर प्लेटें भी मिलीं

गिरोह सिर्फ शराब की पैकिंग में ही फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा था, बल्कि पुलिस से बचने के लिए अलग-अलग वाहनों की 15 फर्जी नंबर प्लेटें भी रखी हुई थीं. पुलिस ने नकली मोनोग्राम और होलोग्राम लगाने में इस्तेमाल होने वाली मशीन भी जब्त की है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और सर्किल ऑफिसर छवि शर्मा के सुपरविजन में हिरणमगरी थानाधिकारी रवीन्द्र सिंह और डीएसटी प्रभारी भरत योगी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी.

अवैध शराब का जखीरा रखने की सूचना पर हुई कार्रवाई

शनिवार, 5 सितंबर को टीम को सूचना मिली कि रीको कलड़वास के एक गोदाम में अवैध शराब का बड़ा जखीरा रखा गया है और उसे वाहनों के जरिए सप्लाई करने की तैयारी है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने गोदाम पर दबिश दी और पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया.

मामले में हिरणमगरी थाने में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर हरियाणा से शराब की सप्लाई करने वाले और राजस्थान में इसे खपाने वाले नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है.

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