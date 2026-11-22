राजस्थान के कोटा में रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे पर शंभूपुरा गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी क्रूजर वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में ज्यादातर एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, क्रूजर वैन में कुल 16 लोग सवार थे. सभी महाराष्ट्र के रहने वाले थे और राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आए थे. दर्शन के बाद सभी महाराष्ट्र लौट रहे थे. इसी दौरान नाता थाना क्षेत्र के शंभूपुरा के पास उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई.

सड़क किनारे खड़ा था ट्रक

बताया जा रहा है कि ट्रक में कुछ खराबी आ गई थी, जिसके चलते ड्राइवर ने उसे सड़क किनारे खड़ा कर दिया था. मध्य प्रदेश निवासी ट्रक चालक मोहम्मद हारुन वाहन की जांच कर रहा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही क्रूजर वैन ने पहले उसे टक्कर मारी और फिर ट्रक में जा घुसी. हादसे में वैन सवार 9 लोगों की जान चली गई. ट्रक ड्राइवर समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. मृतकों और घायलों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं.

प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे

हादसे की सूचना मिलते ही एसपी तेजस्विनी गौतम समेत पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे. एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

16 लोगों को लेकर जा रही थी गाड़ी

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजेश जोशी ने बताया कि आधी रात के समय 16 लोगों को लेकर जा रही गाड़ी शंभूपुरा के पास ट्रक से टकरा गई. हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि सभी लोग खाटू श्याम के दर्शन करके महाराष्ट्र लौट रहे थे और एक ही परिवार के थे. फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. वहीं, हादसे में जान गंवाने वालों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.