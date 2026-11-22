राजस्थान के पंचायत चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद बीजेपी ने अब नतीजों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है. तय यह किया गया है कि हार के कारणों को लेकर माइक्रो लेवल पर समीक्षा की जाएगी. बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाएगा.

इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से यह भी पूछा जाएगा कि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार और फायदा गांव तक नहीं पहुंच सका या फिर कुछ लोकप्रिय और कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर उनके जरिए ग्रामीण जनता को रिझाया जा सकता है. अगर कार्यकर्ताओं की राय आती है तो राज्य सरकार से कुछ योजनाओं में बदलाव किए जाने या नई योजनाएं शुरू किए जाने की भी सिफारिश की जाएगी.

राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता अटल खंडेलवाल के मुताबिक जनता ने जो फैसला सुनाया है उसका सम्मान है, लेकिन पार्टी का यह मानना है कि केंद्र और राज्य के मुद्दों के बजाय स्थानीय समस्याओं या जनता द्वारा ज्यादा उम्मीदें पाल लेने की वजह से ही नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए. उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी इन नतीजों को लेकर भ्रम फैला रही है. उसने चुनाव के दौरान भी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम किया था. हालांकि इस नतीजे का कोई प्रभाव दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा. विधानसभा चुनाव में बीजेपी कम बैक करेगी और फिर से कमल खिलेगा.

कार्यकर्ता ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत- अटल खंडेलवाल

बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की उदासीनता और संगठन व सरकार में खींचतान के आरोप पूरी तरह गलत हैं. पूरी पार्टी एकजुट है. कार्यकर्ता ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है. उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम करती है. इस चुनाव में भी ऐसा ही हुआ है. हालांकि कांग्रेस का यह फरेब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है. विधानसभा चुनाव में जनता उसे मुंहतोड़ जवाब देगी. उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी से ईवीएम पर भरोसा बरकरार रहने को लेकर भी सवाल पूछे हैं.