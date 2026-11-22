राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की संभावना को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान को लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के हित में है, तो वह कोई दिखावा नहीं करेंगे. हालांकि, उन्होंने दिल्ली की राजनीति में किसी नई भूमिका की अटकलों को खारिज किया. गहलोत ने कहा कि वह अपने राजनीतिक सफर से पूरी तरह संतुष्ट हैं. तीन बार मुख्यमंत्री रहना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है.

अशोक गहलोत ने कहा, "हालांकि, अगर पार्टी आलाकमान को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के हित में है, तो मैं कोई दिखावा नहीं करूंगा. पार्टी के लिए क्या बेहतर है और जनता क्या चाहती है, इसका फैसला आलाकमान को ही करना चाहिए."

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उनके इस बयान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है. गहलोत ने साफ किया कि पार्टी का फैसला उनके लिए महत्वपूर्ण होगा.

'तीन बार मुख्यमंत्री बनना कम होता है क्या?'

गहलोत ने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा, "मैं पिछले 50 सालों से बैठकों और अन्य कामों के सिलसिले में दिल्ली आता-जाता रहा हूं. मैं यहां बहुत खुश हूं. मैं तीन बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं और कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुका हूं. मैं संतुष्ट हूं."

उन्होंने आगे कहा, "किसी पद पर आऊं या नहीं. इंदिरा गांधी ने बना दिया डिप्टी मिनिस्टर, राजीव गांधी ने मुझे कर दिया प्रमोट, नरसिम्हा राव के वक्त मैं बन गया टैक्सटाइल मिनिस्टर. हद होती है किसी चीज की, तीन बार मुख्यमंत्री बनना कम होता है क्या?"

VIDEO | Jaipur: Former Rajasthan Chief Minister and Congress leader Ashok Gehlot dismisses speculation about a possible role in Delhi politics, saying, "Absolutely not. Nobody has given me any indication, nor has there been any discussion. I have been visiting Delhi for the past 50 years for meetings and other work. I am very happy here. I have become Chief Minister three times and held several important positions. I am satisfied. However, if the party high command feels that making me Chief Minister is in the party's interest, I will not be hypocritical. The high command should decide what is best for the party and what the public wants." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026

'चौथी बार गहलोत सरकार के नारे लगते हैं तो रोकता हूं'

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "चौथी बार गहलोत सरकार के नारे लगते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि भैया ये बंद करो नारा. और दिल से कहता हूं मैं. हालांकि राजनीति में इन बातों पर विश्वास कोई नहीं करता है. नेता अंदर से कह रहा है कि ऊपर से. लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि मैं संतुष्ट हूं."

दिल्ली की राजनीति में भूमिका की अटकलें खारिज

दिल्ली में किसी संभावित भूमिका के सवाल पर गहलोत ने कहा, "बिल्कुल नहीं. न तो मुझे किसी ने कोई संकेत दिया है और न ही इस बारे में कोई चर्चा हुई है." उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें पहले भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं. फिलहाल वह किसी पद की दौड़ में नहीं हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री पद को लेकर उनका ताजा बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है.

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