राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन नतीजों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि अभी पंचायत चुनाव में बीजेपी को हराया है, अब 2028 के विधानसभा चुनाव में भी उसे हराएंगे. उन्होंने कहा कि देश में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और इस बार इसकी शुरुआत राजस्थान से हो रही है. राजस्थान की जनता ने जो रुझान दिखाया है, वही मूड पूरे देश के मतदाताओं का है. देश की जनता अब चुनावों का इंतजार कर रही है, ताकि बीजेपी को करारा सबक सिखाया जा सके.

पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि लोगों को अब समझ आ गया है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है, वह उनके भविष्य और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है. देश की जनता लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर 2029 में चौथी बार बीजेपी की सरकार केंद्र में बनती है तो शायद देश में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे. राहुल गांधी ने यह बात ऐसे ही नहीं कही है कि राजस्थान पंचायत चुनाव जैसे नतीजे अब पूरे देश में देखने को मिलेंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी के खिलाफ बने माहौल की तुलना 1977 के चुनावों से करते हुए कहा कि इमरजेंसी के बाद जिस तरह कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना था, वैसा ही माहौल अब बीजेपी के खिलाफ बन रहा है. उस समय जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था. अब बीजेपी का भी ऐसा ही हाल होने वाला है.

नतीजे उनकी उम्मीदों से भी अलग रहे हैं- अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव के नतीजों को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि खुद उन्हें भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी. नतीजे उनकी उम्मीदों से भी अलग रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है, जब कोई मुख्यमंत्री अपने गृह जिले और चुनाव क्षेत्र में पंचायत चुनाव में अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सका.

पर्ची से आए मुख्यमंत्री की पर्ची बदल सकती है- गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने इसे सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हार बताते हुए कहा कि उनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. जनता बीजेपी सरकार से बेहद नाराज है और उसने अपने गुस्से का इजहार वोट के जरिए किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजों से लगता है कि राजस्थान में पर्ची से आए मुख्यमंत्री की पर्ची बदल सकती है, लेकिन इसके बावजूद जनता उन्हें माफ नहीं करेगी. मुख्यमंत्री को सरकार की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, लेकिन वह हर रोज हेलीकॉप्टर से उड़ते रहते हैं.