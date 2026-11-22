कनाडा के सरे में वॉलमार्ट स्टोर के बाहर भारतीय मूल के कपल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस को शक है कि यह एक टारगेटेड शूटिंग थी. मृतकों की पहचान 23 वर्षीय गगनप्रीत (गैरी) रेहल और 24 वर्षीय सुखजीत कौर के रूप में हुई है. 15 नवंबर की रात करीब 10:38 बजे पार्किंग लॉट में गोली लगने के निशान मिले थे.

सरे पुलिस सर्विस ने एक बयान में कहा, "जब बचावकर्मी मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने युवक और युवती को बचाने की कोशिश की. दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया." पुलिस ने बताया कि दोनों पीड़ित पास के डेल्टा टाउनशिप में रहते थे. अब इस मामले की जांच कनाडा की सबसे बड़ी मर्डर यूनिट इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम (IHIT) कर रही है.

वॉलमार्ट की पार्किंग में मिली कार

CBC न्यूज के एक रिपोर्टर ने वॉलमार्ट की पार्किंग में एक लाल मस्टैंग कार देखी, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं. रिपोर्ट के अनुसार, जहां रेहल हथियारों से जुड़े अपराधों के कारण पुलिस की जानकारी में था, वहीं कनाडा में कौर के बहुत कम संपर्क थे. IHIT के एक अधिकारी के मुताबिक पुलिस का मानना ​​है कि गोलीबारी की घटना के लगभग 13 मिनट बाद पास की कार में लगी आग इन हत्याओं से जुड़ी हो सकती है. माना जा रहा है कि यही वह गाड़ी है जिसका इस्तेमाल संदिग्धों ने किया था.

पुलिस की लोगों से जानकारी देने की अपील

IHIT ने एक बयान में कहा कि उन्हें लगता है कि यह गोलीबारी किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर की गई थी और इसका संबंध संगठित अपराध से है. जांचकर्ताओं ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास कोई जानकारी है, या CCTV या डैश कैमरा फुटेज है, तो वे संपर्क करें. कनाडा में जलती हुई कार के अंदर एक भारतीय व्यक्ति का शव मिला. पिछले महीने ब्रिटिश कोलंबिया के लैंगली इलाके में एक जलती हुई कार के अंदर 25 वर्षीय एक भारतीय का शव मिला था. मृतक की पहचान तुषार शर्मा के रूप में हुई थी जो सरे में रहता था.

ब्रिटिश कोलंबिया में भी हुई थी हत्या

पुलिस ने बताया कि 29 अक्टूबर को रात लगभग 10:30 बजे उन्हें लैंगली के रॉलिन्सन क्रेसेंट इलाके में एक गाड़ी के जलने की सूचना मिली. आग बुझाने की कोशिश के दौरान आपातकालीन कर्मियों को गाड़ी के अंदर इंसानी अवशेष मिले. इसके बाद पुलिस ने हत्या के मामले की जांच शुरू कर दी. जांचकर्ताओं के अनुसार शर्मा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और कनाडा में उनका सामाजिक दायरा भी बहुत सीमित था.

जांचकर्ताओं को शक है कि शर्मा को खास तौर पर निशाना बनाया गया था. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या किसी के साथ उनकी कोई निजी दुश्मनी थी या फिर इस हत्या के पीछे कोई और वजह थी.

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