राहुल गांधी के एक बयान से राजस्थान की सियासत में हलचल, डोटासरा ने वीडियो शेयर कर कहा- थैंक्स...

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोमवार को राजस्थान दौरे पर पहुंचे. इस दौरान एयरपोर्ट पर कांग्रेस की राजस्थान इकाई के नेताओं ने उनका स्वागत किया. इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से कुछ ऐसा कहा जिसने राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी.

डोटासरा ने इसका वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी का शुक्रिया भी अदा किया.

डोटासरा ने लिखा कि आपके अनमोल शब्द और आपकी सराहना हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं. आपके विश्वास, आपके प्रोत्साहन और आपके प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए आपका धन्यवाद. आपका मार्गदर्शन हमें लोगों के लिए निरंतर और अथक परिश्रम करने तथा उन मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोते हैं.

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.@RahulGandhi Ji, your valuable words and appreciation mean a lot to us.



Thank you for your trust, encouragement, and inspiring leadership. Your guidance motivates us to continue working tirelessly for the people and to uphold the values that bind our nation together.… pic.twitter.com/UkmeKLblUg — Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) June 1, 2026

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

दरअसल, एयरपोर्ट पर जहाज से उतरने के बाद जब नेता राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे, इस दौरान राहुल ने जूली और डोटासरा से कहा- पीसीसी (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष) और सीएलपी (नेता प्रतिपक्ष विधानसभा) मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं. आगे भी ऐसे करते रहो, आप बहुत अच्छा उदाहरण हो. बाकी राज्यों के लिए भी अच्छे उदाहरण हो आप.

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राहुल ने डोटासरा और जूली से जब यह बातें कहीं उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे.