राजस्थान राज्यसभा चुनाव: BJP दो और कांग्रेस एक सीट पर मजबूत, कई दिग्गजों के नाम की चर्चा

राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होगा. BJP संख्या बल के आधार पर दो सीटें और कांग्रेस एक सीट पर जीत की ओर मजबूत मानी जा रही है.

संख्या बल और सीटों का गणित

राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में BJP के पास 118 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 67 विधायक हैं. एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 51 वोटों की जरूरत होती है. BJP को दो सीटें जीतने के लिए 102 वोट चाहिए, जो उसके पास मौजूद हैं. कांग्रेस भी एक सीट आराम से जीत सकती है.

BJP के संभावित उम्मीदवार

बीजेपी अपनी एक सीट पर रवनीत सिंह बिट्टू को रिपीट कर सकती है. दूसरी सीट के लिए पार्टी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साध रही है. चर्चा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ (शेखावाटी), पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया (OBC चेहरा), राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर (महिला + गुर्जर चेहरा), सुनीता बैंसला (गुर्जर समाज) और नरसी कुलरिया (बीकानेर, RSS बैकग्राउंड) के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं.

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कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उम्मीदवार पैनल बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन अंतिम फैसला दिल्ली से होगा.

कांग्रेस का उम्मीदवार और चुनाव कार्यक्रम

कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी एक बार फिर मैदान में रह सकते हैं. निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी. नामांकन 8 जून तक, नाम वापसी 11 जून, मतदान: 18 जून 2026 (सुबह 9 से शाम 4 बजे तक) और मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से होगी.

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