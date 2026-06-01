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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में खौफनाक कांड! प्यार में मिला धोखा तो लड़की ने काट दिया प्रेमी का प्राइवेट पार्ट

जयपुर में खौफनाक कांड! प्यार में मिला धोखा तो लड़की ने काट दिया प्रेमी का प्राइवेट पार्ट

Jaipur Crime: महिला ने ब्लेड से हमला कर युवक के प्राइवेट पार्ट को काट दिया. युवक का जयपुर के SMS अस्पताल में इलाज चल रहा हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेमी ने बिना बताए शादी कर ली थी.

By : मुबारिक खान | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 01 Jun 2026 10:54 AM (IST)
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  • पुलिस दोनों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक अजीब मामला सामने आया है. यहां महिला ने अपने प्रेमी द्वारा बिना बताए शादी करने से नाराज होकर उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया. महिला ने ब्लेड से हमला कर युवक को घायल कर दिया. युवक का जयपुर के SMS अस्पताल में इलाज चल रहा हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेमी ने बिना बताए शादी कर ली थी. महिला ने कहा कि इसके बाद वो उसके घर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा.

महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि युवक ने कहा कि वो दोनों को मार देगा. इसके बाद उसने पहले ब्लेड से खुद पर हमला किया और फिर महिला पर हमला किया. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. इस घटना में घायल युवक का SMS अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में इलाज चल रहा है और पुलिस ने युवक का भी बयान दर्ज कर लिया है. 

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युवक ने महिला पर लगाए गंभीर आरोप

युवक ने अपने बयान में बताया कि वह महिला के साथ वर्ष 2017 से संपर्क में हैं, लेकिन एक महीने पहले उसकी शादी कहीं और हो गई.  इससे प्रेमिका नाराज हो गयी. बीते शनिवार को प्रेमिका ने मुझे फोन कर घर पर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाए और फिर अचानक ब्लेड निकालकर प्राइवेट पार्ट और गले पर हमला कर दिया. वहीं, पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया है.  अस्पताल में भर्ती प्रेमी ने उसे धोखा दिया और किसी दूसरी महिला से शादी कर ली. वो मुझसे घर पर जब मिलने आया था तब कहासुनी हुई थी. इसके बाद उसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर कहा कि हम दोनों मर जाते हैं.

महिला ने कहा- युवक के कहने पर काटा प्राइवेट पार्ट

महिला ने पुलिस को बताया कि युवक ने ब्लेड निकालकर पहले अपने गले पर वार कर किया और फिर मेरी कलाई पर भी वार किए. खून निकलने पर ब्लेड देकर मुझे काटने को कहा फिर मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया. जयपुर की रहने वाली 33 वर्षीय युवती ने ये आरोप अपने प्रेमी पर लगाए हैं. तो दूसरी तरफ प्रेमी ने भी युवती पर घर बुलाकर हमला करने की बात कही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी. 

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 01 Jun 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Jaipur Police Jaipur Crime RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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