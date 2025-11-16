हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव, 142 एएसपी बदले, 22 RAS अधिकारियों का भी तबादला

राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव, 142 एएसपी बदले, 22 RAS अधिकारियों का भी तबादला

Rajasthan Police Transfer: राजस्थान सरकार ने देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए एएसपी स्तर के 142 अधिकारियों के तबादले किए. कई को फील्ड-नॉनफील्ड बदला गया और जयपुर से बाहर भेजा गया.

By : मुबारिक खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 16 Nov 2025 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान पुलिस महकमे में शनिवार (15 नवंबर) देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया. गृह विभाग ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) स्तर के 142 अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की, जिससे पूरे पुलिस विभाग में हलचल मच गई. जानकारी के अनुसार, कई अधिकारी लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए थे. जिन्हें अब प्रशासन की तरफ से नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

ASP स्तर के अधिकारियों के तबादलों का इंतजार काफी समय से चल रहा था. देर रात जारी इस सूची से साफ है कि राज्य सरकार पुलिस विभाग में व्यापक बदलाव लाना चाहती है. कई अधिकारियों को फील्ड से नॉन-फील्ड और नॉन-फील्ड से फील्ड में भेजा गया है. वहीं, कुछ अधिकारियों पर लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए उन्हें बदला गया है.

22 RAS अधिकारियों की सूची भी हुई जारी

इससे पहले शनिवार रात ही 22 RAS अधिकारियों की भी तबादला सूची जारी की गई थी. इसमें तहसीलदार से प्रमोट हुए अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई, साथ ही चार APO अधिकारियों को भी फील्ड पोस्टिंग सौंपी गई. इन तबादलों के बाद पुलिस महकमे में भी बड़ा बदलाव किया गया है.

राजनीतिक अनुशंसाओं का असर?

सूत्रों के अनुसार, तबादला सूची में स्थानीय नेताओं की अनुशंसा को भी वरीयता दी गई है. कई अधिकारी जो राजधानी जयपुर में लंबे समय से सेवा दे रहे थे, उन्हें जयपुर से बाहर विभिन्न जिलों में स्थानांतरित किया गया है. इससे राजधानी पुलिस की संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है.

तबादला सूची में शामिल कुछ प्रमुख नाम

जारी आदेश के अनुसार कई महत्वपूर्ण अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं-

  1. RPS दिनेश कुमार यादव – ASP, कामां, जिला डीग
  2. RPS महेश मीना – अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट, जयपुर
  3. RPS प्रमोद कुमार शर्मा – HCMO, अजमेर
  4. RPS मुकेश कुमार सोनी – अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, SOG, उदयपुर
  5. RPS बुद्धराज खटीक – अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सहाड़ा, भीलवाड़ा
  6. RPS रोशन लाल पटेल – ASP, उदयपुर विकास प्राधिकरण
  7. RPS सुरेंद्र कुमार कुमावत – अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ATS, बीकानेर
  8. RPS अदिति चौधरी – ASP, त्वरित अनुसंधान सैल, बूंदी
  9. RPS विमल सिंह – अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कुचामन सिटी
  10. RPS पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी – अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मालपुरा, टोंक

राजस्थान सरकार द्वारा जारी इस बड़े फेरबदल का उद्देश्य पुलिस प्रशासन में चुस्ती और पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है. अब देखना होगा कि नए अधिकारियों की तैनाती से जिले में कानून-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है.

ये भी पढ़िए- ‘तेजस्वी, संजय, रमीज का नाम लें तो चप्पल उठा कर मारा जाएगा’ रोहिणी आचार्य का सनसनीखेज दावा

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 16 Nov 2025 10:47 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS Rajasthan Police Transfer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
विश्व
भूकंप के झटकों से फिर कांपी धरती, दहशत में लोग, जानें ताजा अपडेट
भूकंप के झटकों से फिर कांपी धरती, दहशत में लोग, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
Advertisement

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
विश्व
भूकंप के झटकों से फिर कांपी धरती, दहशत में लोग, जानें ताजा अपडेट
भूकंप के झटकों से फिर कांपी धरती, दहशत में लोग, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र हादसे में 2 लोगों की मौत, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
सोनभद्र हादसे में 2 लोगों की मौत, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
85 साल के शख्स ने कार में लगाया मैप! एक गलत टर्न ने पहुंचाया 1500 किमी दूर क्रोएशिया
85 साल के शख्स ने कार में लगाया मैप! एक गलत टर्न ने पहुंचाया 1500 किमी दूर क्रोएशिया
ब्यूटी
पिंपल्स का झंझट खत्म, इन आसान स्टेप्स से पाएं साफ और ग्लोइंग स्किन
पिंपल्स का झंझट खत्म, इन आसान स्टेप्स से पाएं साफ और ग्लोइंग स्किन
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget