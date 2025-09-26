प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में थे. यहां उन्होंने एक लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया. जनसभा में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में पीएम मोदी का राज्य की पूर्व सीएम, वसुंधरा राजे से मुलाकात का वीडियो है.

दरअसल, पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया. उनके ठीक बगल में सीएम भजनलाल शर्मा खड़े हुए थे. जनता का अभिवादन स्वीकार करने के बाद पीएम मोदी मंच पर सबसे पहले बाईं तरफ गए.

पीएम मोदी सीधे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पास पहुंचे

यहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, मदन राठौड़ से करीब 15 सेकेंड तक बातचीत की. मदन राठौड़ के बगल में, राजसमंद से बीजेपी की सांसद महिमा कुमारी भी थीं. पीएम मोदी इसके बाद दाहिनी तरफ मुड़े.

रास्ते में सबसे पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गवर्नर हरिभाऊ बागडे समेत तमाम अन्य नेता खड़े हुए थे, लेकिन पीएम मोदी सीधे किनारे की तरफ खड़ी राज्य की पूर्व सीएम, वसुंधरा राजे के पास पहुंचे.

पीएम मोदी ने वसुंधरा राजे से 2 मिनट तक की बातचीत

वसुंधरा राजे से चार कदम पहले, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी हाथ जोड़कर पीएम मोदी को प्रणाम कर रही थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सीधे वसुंधरा राजे के पास पहुंचे और वहीं रुक गए. पीएम मोदी को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बावजूद, वसुंधरा राजे हाथ नीचे किए हुए खड़ी थीं.

बाकी नेताओं की तरह, उन्होंने हाथ जोड़कर पीएम मोदी को प्रणाम नहीं किया. पीएम मोदी जरूर उन तक हाथ जोड़कर ही पहुंचे. तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पीएम मोदी, वसुंधरा राजे से कुछ कह रहे हैं, लेकिन वह दाहिना हाथ हिला कर इंकार कर रही हैं. पीएम मोदी ने वसुंधरा राजे से करीब दो मिनट तक बातचीत की.

वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है

हालांकि, जब पीएम मोदी आगे बढ़ने लगे, तब जाकर वसुंधरा राजे ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया. प्रधानमंत्री मोदी का वसुंधरा राजे से मंच पर इस तरह से मिलना, उनको हजारों लोगों की मौजूदगी में खास अहमियत देना और वसुंधरा का पहले हाथ नहीं जोड़ना, फिर किसी बात पर इंकार करना और बाद में पीएम मोदी को प्रणाम कर उनका अभिवादन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है.

लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं. वसुंधरा राजे ने संसद के मानसून सत्र से पहले नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी. बहरहाल, इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में फिर से कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है.

असली महफिल महारानी यानी वसुंधरा राजे ने ही लूटी

वीडियो सामने आने के बाद, कोई वसुंधरा को बीजेपी का नया अध्यक्ष बताने में लगा हुआ है, तो कोई उन्हें कुछ और ही जिम्मेदारी देने की उम्मीद लगा रहा है. वैसे, बांसवाड़ा की सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने भले ही भजनलाल शर्मा सरकार की तारीफ की हो, लेकिन असली महफिल महारानी यानी वसुंधरा राजे ने ही लूटी.

मंच पर वह जिस अंदाज में पीएम मोदी से मिली, वह भी खूब चर्चा में है. लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा भले ही सीएम न हों, लेकिन उनके रुतबे और रसूख में कतई कोई कमी नहीं आई है. कम से कम राजस्थान की राजनीति में उनकी अहमियत पहले की तरह ही बरकरार है.