राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांसवाड़ा यात्रा के दौरान 2022 के दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर कुछ न बोलने को पर निशाना साधा है. उन्होंने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की इस मुद्दे पर चुप्पी राजस्थान की जनता को व्यथित कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नीत केंद्र सरकार इस मामले को केवल चुनावी राजनीति तक सीमित मानती है और संवेदनशील नहीं है.

अशोक गहलोत ने कहा कि एनआईए (National Investigation Agency) 3 साल बाद भी अपराधियों को सजा नहीं दिला पाई है. उन्होंने प्रधानमंत्री की बांसवाड़ा यात्रा पर दिए गए भाषण की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने केवल राजनीतिक बातें की और कांग्रेस पर निशाना साधा. पीटीआई के अनुसार, गहलोत ने पोस्ट में लिखा कि पहले सरकारी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां एवं आगे के लिए अपना दृष्टिकोण बताते थे लेकिन अब ऐसी परंपरा खत्म सी हो गई है.

बीजेपी सरकार पर आरोप

वहीं अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर दूसरे मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व किए गए वादों का पालन नहीं हुआ. उन्होंने उल्लेख किया कि बीजेपी सरकार बनने के बाद राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को या तो बंद किया गया या कमजोर किया गया. गहलोत ने कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री राजस्थान में अपने वादों का हिसाब देते और जनता को वास्तविक स्थिति बताते.

पीएम मोदी की बांसवाड़ा यात्रा और हत्याकांड की याद

प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर को बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया. वहीं, जून 2022 में उदयपुर में 2 लोगों ने धारदार हथियार से दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या कर दी थी. उस समय गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे. गहलोत ने कहा कि इस संवेदनशील मामले पर चुप्पी केन्द्र सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है.